Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    У форварда «Локомотива» Раконьяца проблемы с глазом. Он рискует пропустить игру с «Ростовом»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о повреждении нападающего Марко Раконьяца.

    Участие 22-летнего черногорца в воскресном матче второго тура РПЛ против «Ростова» находится под вопросом.

    «Конечно, в матче не примет участие Рифат Жемалетдинов, тот игрок, которого нам будет не хватать.

    И, возможно, Марко Раконьяц не сможет принять участие, он получил удар в глаз на тренировке, но я видел его, ситуация намного лучше, возможно, получит игровые минуты», – заявил Циннбауэр.

    • Раконьяц этим летом заключил с «Локо» 4-летний контракт.
    • Его купили за 2,5 миллиона евро.
    • Форвард дебютировал за команду неделю назад в матче с «Пари НН» (1:1).

    Новости по теме
    Агент рассказал о несостоявшихся переходах Магкеева и Кучаева в клубы из Европы 3
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Сочи», «Краснодар» сыграет со «Спартаком», «Оренбург» встретится с «Уралом» 9
    Где смотреть «Локомотив» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 июля
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11