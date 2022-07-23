У форварда «Локомотива» Раконьяца проблемы с глазом. Он рискует пропустить игру с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о повреждении нападающего Марко Раконьяца.
Участие 22-летнего черногорца в воскресном матче второго тура РПЛ против «Ростова» находится под вопросом.
«Конечно, в матче не примет участие Рифат Жемалетдинов, тот игрок, которого нам будет не хватать.
И, возможно, Марко Раконьяц не сможет принять участие, он получил удар в глаз на тренировке, но я видел его, ситуация намного лучше, возможно, получит игровые минуты», – заявил Циннбауэр.
- Раконьяц этим летом заключил с «Локо» 4-летний контракт.
- Его купили за 2,5 миллиона евро.
- Форвард дебютировал за команду неделю назад в матче с «Пари НН» (1:1).
Источник: ТАСС