У форварда «Локомотива» Раконьяца проблемы с глазом. Он рискует пропустить игру с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о повреждении нападающего Марко Раконьяца.

Участие 22-летнего черногорца в воскресном матче второго тура РПЛ против «Ростова» находится под вопросом.

«Конечно, в матче не примет участие Рифат Жемалетдинов, тот игрок, которого нам будет не хватать.

И, возможно, Марко Раконьяц не сможет принять участие, он получил удар в глаз на тренировке, но я видел его, ситуация намного лучше, возможно, получит игровые минуты», – заявил Циннбауэр.