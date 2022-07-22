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  • Уткин сравнил «Зенит» с барином, который «перепробует всех молодых девок в имении»

Уткин сравнил «Зенит» с барином, который «перепробует всех молодых девок в имении»

22 июля 2022, 21:33
4

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Он проходит в эти минуты.

«А у «Зенита», кажется, два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент включается, серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, в а уже горишь в три; или они забивают болт, видимо, всю ночь накануне рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска.

Ничего иного пока не просматривается.

Думал потроллить «Крылья», но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует», – написал Уткин.

  • «Зенит» возглавит РПЛ, если выиграет.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (4)
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jek718875
1658516541
Вася блеснул своим остроумием
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житель СПб
1658517000
Жестко... но именно так. Первые 10 минут просто раздавили КС...
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НетВони
1658518946
Вася очень очень сексуально озабочен! худей васЯ и ты сможешь не только в мечтах.
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paracetamol
1658520608
Будь Вася барином, он бы всех перепробовал. По себе судит толстопуз.
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