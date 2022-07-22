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    Уткин сравнил «Зенит» с барином, который «перепробует всех молодых девок в имении»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Он проходит в эти минуты.

    «А у «Зенита», кажется, два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент включается, серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, в а уже горишь в три; или они забивают болт, видимо, всю ночь накануне рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска.

    Ничего иного пока не просматривается.

    Думал потроллить «Крылья», но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует», – написал Уткин.

    • «Зенит» возглавит РПЛ, если выиграет.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      НетВони 12 минут назад

      Вася очень очень сексуально озабочен! худей васЯ и ты сможешь не только в мечтах.

      0
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      Рейтинг: +16580

      житель СПб 45 минут назад

      Жестко... но именно так. Первые 10 минут просто раздавили КС...

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      Рейтинг: +1159

      jek718875 52 минуты назад

      Вася блеснул своим остроумием

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