Уткин сравнил «Зенит» с барином, который «перепробует всех молодых девок в имении»

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Он проходит в эти минуты.
«А у «Зенита», кажется, два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент включается, серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, в а уже горишь в три; или они забивают болт, видимо, всю ночь накануне рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска.
Ничего иного пока не просматривается.
Думал потроллить «Крылья», но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует», – написал Уткин.
- «Зенит» возглавит РПЛ, если выиграет.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина