Уткин сравнил «Зенит» с барином, который «перепробует всех молодых девок в имении»

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Он проходит в эти минуты.

«А у «Зенита», кажется, два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент включается, серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, в а уже горишь в три; или они забивают болт, видимо, всю ночь накануне рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска.

Ничего иного пока не просматривается.

Думал потроллить «Крылья», но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует», – написал Уткин.