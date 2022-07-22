«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

На возвращении голландца на «Олд Траффорд» настаивает главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который ищет универсального форварда.

Сообщалось, что каталонцы готовы продать игрока за 25-30 миллионов евро.