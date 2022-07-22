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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении Депая

    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    На возвращении голландца на «Олд Траффорд» настаивает главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который ищет универсального форварда.

    Сообщалось, что каталонцы готовы продать игрока за 25-30 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Депай забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.
    • Его контракт с «Барсой» действует до 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 35 миллионов евро.
    • Мемфис уже выступал за «Юнайтед» с 2015 по 2017 год.

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    Источник: Football Espana

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