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Баринов – фанатам «Локо»: «Если интересуют слухи о «Валенсии и «Динамо», поймайте моего агента и разорвите»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что останется в московском клубе.

«Попрошу вас не задавать вопросов о том, остаюсь я или не остаюсь. Как я уже говорил на пресс-конференции, у меня действующий контракт с «Локомотивом». Я играю в «Локомотиве». И я остаюсь.

Слухи о «Валенсии», «Динамо» и так далее… Предлагаю просто закрыть эту тему – она у меня уже выше головы, потому что об этом говорят каждый день. Если кого-то интересует, поймайте моего агента где-нибудь после игры и разорвите», – пошутил Баринов на встрече с болельщиками «Локомотива».

  • Баринов в прошлом сезоне сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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