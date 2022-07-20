Родри: «Нам будет не хватать Зинченко. Он заслужил лучшее»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал уход партнера Александра Зинченко в «Арсенал».

«Он был отличным игроком как партнер по команде. Он заслужил лучшее, и нам будет его не хватать, но это футбол, он продолжается, и приходят новые игроки. За Зинченко мы рады», – сказал Родри.