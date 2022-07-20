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Родри: «Нам будет не хватать Зинченко. Он заслужил лучшее»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал уход партнера Александра Зинченко в «Арсенал».

«Он был отличным игроком как партнер по команде. Он заслужил лучшее, и нам будет его не хватать, но это футбол, он продолжается, и приходят новые игроки. За Зинченко мы рады», – сказал Родри.

  • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
  • «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».
  • Зинченко был в «Манчестер Сити» с 2016 года.

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Источник: твиттер Джека Гохэна

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4428

    neveldomha 1 час назад

    Ну прям похороны, а не проводы.

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    Рейтинг: +7247

    серега кашин 1 час назад

    льстит, просто кому то надо было что то сказать

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    Рейтинг: +617

    Lipatoff 1 час назад

    Ну если Уфе капает, то норм))))

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