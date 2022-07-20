«Это ужасно и страшно! Нужно срочное обследование». Мостовой – об инциденте с Пиняевым

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве, который досрочно закончил тренировку.
У Пиняева возникли проблемы с легкими. Позже у него был диагностирован пневмоторакс.
«Это серьезно. Парню 17 лет. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился.
Не дай бог, чтобы там что-то было, например, какая-нибудь болезнь или еще что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», – сказал Мостовой.
- Пиняеву 17 лет.
- Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
- В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»