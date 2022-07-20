«Это ужасно и страшно! Нужно срочное обследование». Мостовой – об инциденте с Пиняевым

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве, который досрочно закончил тренировку.

У Пиняева возникли проблемы с легкими. Позже у него был диагностирован пневмоторакс.

«Это серьезно. Парню 17 лет. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился.

Не дай бог, чтобы там что-то было, например, какая-нибудь болезнь или еще что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», – сказал Мостовой.