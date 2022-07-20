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«Это ужасно и страшно! Нужно срочное обследование». Мостовой – об инциденте с Пиняевым

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве, который досрочно закончил тренировку.

У Пиняева возникли проблемы с легкими. Позже у него был диагностирован пневмоторакс.

«Это серьезно. Парню 17 лет. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился.

Не дай бог, чтобы там что-то было, например, какая-нибудь болезнь или еще что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», – сказал Мостовой.

  • Пиняеву 17 лет.
  • Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
  • В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +9328

    САДЫЧОК 43 минуты назад


    И , чтобы сохранить здоровье парню- нужно тщательное обследование !

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    Рейтинг: +9328

    САДЫЧОК 55 минут назад

    Тут 2 варианта
    Либо , у парня здоровье не позволяет заниматься спортом , либо , он что то употреблял !

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    Рейтинг: +7233

    серега кашин 1 час назад

    как тогда он к сезону готовился, простая флюрография все показывает

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