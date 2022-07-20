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«Крылья Советов» выступили с заявлением о состоянии Пиняева

В «Крыльях Советов» высказались о состоянии здоровья нападающего Сергея Пиняева, который досрочно закончил тренировку.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании.

Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба.

Ждeм скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении клуба.

  • Пиняеву 17 лет.
  • Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
  • В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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Сегодня, 18:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +107

    Miru mir 2 минуты назад

    а также о проблемах с рукой не соответствует действительности.------
    ----А некоторые журналисты раздули..
    Пиняеву выздоровления.

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    Рейтинг: +25233

    vladimir-7 6 минут назад

    Здоровья Сергею, желаем скорейшего выздоровления и возвращения в состав Крыльев Советов.

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