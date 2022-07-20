«Крылья Советов» выступили с заявлением о состоянии Пиняева

В «Крыльях Советов» высказались о состоянии здоровья нападающего Сергея Пиняева, который досрочно закончил тренировку.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании.

Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба.

Ждeм скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении клуба.