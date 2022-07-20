«Крылья Советов» выступили с заявлением о состоянии Пиняева

В «Крыльях Советов» высказались о состоянии здоровья нападающего Сергея Пиняева, который досрочно закончил тренировку.
«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании.
Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба.
Ждeм скорейшего выздоровления!» – говорится в заявлении клуба.
- Пиняеву 17 лет.
- Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
- В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»