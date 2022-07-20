Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева: «Завтра будет консилиум»

Не везет России на футбольные таланты! То в автокатастрофу попадут, то сопьются, Пеняев вот умудрился травой подавится... И как бы напрягает, что у парня парализовало руку, а доктор говорит, что "все нормально"))) Я бы на месте родственников бил тревогу и топил за то, что бы везти парня к светилам от медицины и лучше забугоную клинику! Тут лучше перебздеть, чем потом кусать локти!
Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии форварда Сергея Пиняева.
Сообщалось, что футболиста увезли в реанимацию после тренировки. В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало. Позже у игрока был диагностирован пневмоторакс.
«Все нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Все решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», – сказал Чачаев.
- Пиняеву 17 лет.
- Он выступает за «Крылья Советов» с 2021 года.
- В 31 матче Сергей забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.