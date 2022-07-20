Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева: «Завтра будет консилиум»

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии форварда Сергея Пиняева.

Сообщалось, что футболиста увезли в реанимацию после тренировки. В легкое Пиняева попала травинка, его руку парализовало. Позже у игрока был диагностирован пневмоторакс.

«Все нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Все решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», – сказал Чачаев.