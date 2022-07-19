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Мостовой не знает, почему ему не предлагают работу в российском футболе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об отсутствии предложений о трудоустройстве.

«Постоянно думаю о работе в футболе. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включeн 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать (смеется).

Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят?

Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята.

Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провeл всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нeм», – сказал Мостовой.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: RT

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Сегодня, 18:23
Комментарии4
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    Рейтинг: +1707

    fakeid 21 минуту назад

    помню, видел какой-то кусок интервью с ним. не дословно, но примерно:

    - вы хотите тренировать клуб?
    - да
    - но вас никуда не зовут?
    - да, и я не понимаю, с чем это связано
    - а у вас есть тренерская лицензия?
    - нет

    занавес.

    1
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    Рейтинг: +614

    чаппай 37 минут назад

    Пожалуйста, Торпедо Армавир ждёт

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4167

    Беспонтий 47 минут назад

    задорого берёшь
    задёшево везёшь
    лениво понукаешь
    да и дерьмом всегда несёт от облучка

    4
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    Рейтинг: +1213

    Lilipyt 57 минут назад

    Ага включен телефон. Не сразу до него дозвонились когда бы матч легенд и то после был перезвон только поту что звонили знакомы люди. Но тренером ему не быть потому что получать аккредитацию не собирается

    0
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