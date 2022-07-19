Мостовой не знает, почему ему не предлагают работу в российском футболе

помню, видел какой-то кусок интервью с ним. не дословно, но примерно:
- вы хотите тренировать клуб?
- да
- но вас никуда не зовут?
- да, и я не понимаю, с чем это связано
- а у вас есть тренерская лицензия?
- нет
занавес.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об отсутствии предложений о трудоустройстве.
«Постоянно думаю о работе в футболе. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включeн 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать (смеется).
Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят?
Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята.
Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провeл всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нeм», – сказал Мостовой.
- Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
- Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
- Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».