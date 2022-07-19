Мостовой не знает, почему ему не предлагают работу в российском футболе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об отсутствии предложений о трудоустройстве.

«Постоянно думаю о работе в футболе. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включeн 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать (смеется).

Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят?

Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята.

Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провeл всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нeм», – сказал Мостовой.