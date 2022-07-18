«Арсенал» согласовал с Зинченко срок личного контракта

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко все ближе к переходу в «Арсенал».
Клубы договорились об условиях трансфера еще на прошлой неделе. Ожидается, что сумма сделки составит 30+2 миллионов фунтов.
Также лондонцы согласовали с футболистом срок личного контракта. Он будет рассчитан на четыре года.
Сейчас стороны обсуждают другие детали договора.
- В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».
Источник: The Athletic