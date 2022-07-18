«Арсенал» согласовал с Зинченко срок личного контракта

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко все ближе к переходу в «Арсенал».

Клубы договорились об условиях трансфера еще на прошлой неделе. Ожидается, что сумма сделки составит 30+2 миллионов фунтов.

Также лондонцы согласовали с футболистом срок личного контракта. Он будет рассчитан на четыре года.

Сейчас стороны обсуждают другие детали договора.