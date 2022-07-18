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«Арсенал» согласовал с Зинченко срок личного контракта

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко все ближе к переходу в «Арсенал».

Клубы договорились об условиях трансфера еще на прошлой неделе. Ожидается, что сумма сделки составит 30+2 миллионов фунтов.

Также лондонцы согласовали с футболистом срок личного контракта. Он будет рассчитан на четыре года.

Сейчас стороны обсуждают другие детали договора.

  • В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
  • «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».

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Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22983

    DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

    Зачем он им? Не видел ни одной игры, где бы Зинченко показал уровень выше среднего.

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