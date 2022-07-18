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Мусаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в азербайджанский клуб

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев отреагировал на слухи, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба может оказаться в клубе из Азербайджана.

Сообщалось, что 33-летний россиянин интересен «Нефтчи» и «Карабаху».

«Дзюба усилил бы любую из этих команд. Не особо верю, что он перейдeт в чемпионат Азербайджана, но если перейдeт, то усилит любую команду лиги.

В какой футбол сейчас будет играть «Нефтчи», трудно сказать, у них поменялся тренер и сейчас команда на сборах, я не видел ни одного их матча.

«Карабах» играет в комбинационный футбол и по стилю игры чем-то похож на «Краснодар». Единственное, их центральный нападающий сейчас выполняет большой объeм работы в прессинге, он один направляет отбор, много бегает без мяча.

Это не совсем игра Артема. В плане атакующих действий, понимания игры – это нападающий высокого класса, способный сыграть в любой игровой модели», – сказал Мусаев.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: Metaratings

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