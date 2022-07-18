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«Надо найти психа, который решится купить себе головную боль, заикание и ненависть». Юрист Добровинский – о смене владельца «Спартака»

Бывший адвокат Александр Добровинский высказался о возможной продаже «Спартака» другому владельцу.

«О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть. Это же ещe безудержная трата денег.

Кого вы видите? Трудно представить такого человека. Не думаю, что клуб будет продан в ближайшее время. Даже если Федун очень хочет продать... Но кто купит?

Был Авен с «Альфа-Банком»... Был и сплыл. Продажа «Спартака» – это иллюзии. Может, Зарема купит (смеeтся)», – заявил Добровинский.

  • 67-летний уроженец Москвы болеет за «Динамо».
  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • Команда начала сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:47
Комментарии4
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    Рейтинг: +10820

    alex1951 15 минут назад

    Чтобы он не говорил,но он чётко отобразил проблему....
    Федун Г. но именно при нем Спартак превратился в то,что он сегодня есть....
    Обидно,досадно ,но ладно.....
    А куда с подводной лодки ? То то же ....
    Все запущено,даже деньги не нонче мусор...такие дела.

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    Рейтинг: +193

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    Никому нафиг не нужен мазутый убыточный проект. Гыгыгы

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    Рейтинг: +7179

    nik55 1 час назад

    Добровинский какое твое дело----в твои дела футбол не лезет

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    Рейтинг: +16292

    ilichkadr 2 часа назад

    Зарема не купит, даже если Лёня денег даст.

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