«Надо найти психа, который решится купить себе головную боль, заикание и ненависть». Юрист Добровинский – о смене владельца «Спартака»

Бывший адвокат Александр Добровинский высказался о возможной продаже «Спартака» другому владельцу.

«О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть. Это же ещe безудержная трата денег.

Кого вы видите? Трудно представить такого человека. Не думаю, что клуб будет продан в ближайшее время. Даже если Федун очень хочет продать... Но кто купит?

Был Авен с «Альфа-Банком»... Был и сплыл. Продажа «Спартака» – это иллюзии. Может, Зарема купит (смеeтся)», – заявил Добровинский.