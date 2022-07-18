«Надо найти психа, который решится купить себе головную боль, заикание и ненависть». Юрист Добровинский – о смене владельца «Спартака»

Бывший адвокат Александр Добровинский высказался о возможной продаже «Спартака» другому владельцу.
«О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть. Это же ещe безудержная трата денег.
Кого вы видите? Трудно представить такого человека. Не думаю, что клуб будет продан в ближайшее время. Даже если Федун очень хочет продать... Но кто купит?
Был Авен с «Альфа-Банком»... Был и сплыл. Продажа «Спартака» – это иллюзии. Может, Зарема купит (смеeтся)», – заявил Добровинский.
- 67-летний уроженец Москвы болеет за «Динамо».
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- Команда начала сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»