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Слуцкий высказался о будущем Дзюбы в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который поддерживает форму в казанском клубе.

– Есть ли шансы, что Дзюба останется в Казани и какое влияние он оказывает на команду на тренировках?

– Мы даже не общались с ним по первому вопросу. Что касается второго, то это очень сильно влияет в положительную сторону. Когда такой мастер тренируется в команде, растут все игроки. В противоборстве и взаимодействии с ним они раскрываются.

Пока он не найдет команду, следующую неделю с нами проведет.

  • Дзюба – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Артем забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

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Источник: сайт «Рубина»

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17.07.2022 23:58
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