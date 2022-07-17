Слуцкий высказался о будущем Дзюбы в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который поддерживает форму в казанском клубе.
– Есть ли шансы, что Дзюба останется в Казани и какое влияние он оказывает на команду на тренировках?
– Мы даже не общались с ним по первому вопросу. Что касается второго, то это очень сильно влияет в положительную сторону. Когда такой мастер тренируется в команде, растут все игроки. В противоборстве и взаимодействии с ним они раскрываются.
Пока он не найдет команду, следующую неделю с нами проведет.
- Дзюба – свободный агент.
- Он провел в «Зените» 7 сезонов.
- Артем забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
Источник: сайт «Рубина»