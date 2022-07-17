«Сегодня праздник у ребят, сегодня будут танцы!». Команда 2-й лиги Белоруссии забила впервые в сезоне и сделала разницу мячей 1:98

В Гомельском дивизионе второй лиги Белоруссии завершены девять туров. Последнее место из десяти команд занимает «Днепр» из Рогачева.

У команды 0 очков, но в девятом туре она впервые забила. Рогачевцы дома со счетом 1:3 уступили ДЮСШ «Ветка».

«Сегодня праздник у ребят, сегодня будут танцы! Давайте поздравим «Днепр» (Рогачев) с первым голом в сезоне!» – написал по ситуации белорусский футбольный журналист Николай Ходасевич.