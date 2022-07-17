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Глава совета директоров «Локомотива» недоволен судейством в матче с «Пари НН». Москвичи были в большинстве

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник оценил судейство в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). С 28-й минуты москвичи были в большинстве.

«Просто слабое судейство. Говорю в целом по игре. Так не судят в современном чемпионате.

Согласен, что «Пари НН» нужно обыгрывать в любом случае. Это наши проблемы», – сказал Плутник.

Матч в поле обслуживал петербуржец Василий Казарцев.

  • Плутник возглавляет клуб с 2020 года.
  • Это был дебютный официальный матч для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.
  • У «Локомотива» забил Вильсон Изидор.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1790

    Vitaga 4 минуты назад

    угу поплачь еще... наверное настоящее имя у него Зарема

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