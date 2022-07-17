Глава совета директоров «Локомотива» недоволен судейством в матче с «Пари НН». Москвичи были в большинстве

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник оценил судейство в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). С 28-й минуты москвичи были в большинстве.

«Просто слабое судейство. Говорю в целом по игре. Так не судят в современном чемпионате.

Согласен, что «Пари НН» нужно обыгрывать в любом случае. Это наши проблемы», – сказал Плутник.

Матч в поле обслуживал петербуржец Василий Казарцев.