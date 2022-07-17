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  • В РФС объяснили спорные эпизоды из матча «Ахмат» – «Спартак»

В РФС объяснили спорные эпизоды из матча «Ахмат» – «Спартак»

17 июля 2022, 00:23
54

Менеджер судей РФС Николай Иванов выступил с объяснением сомнительных эпизодов из матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«1. Эпизод – красная Мацею Рыбусу.

Сначала Рыбус задержал соперника двумя руками – это неспортивное поведение, за которое обязательно должно выноситься предупреждение. После эпизода игрок «Ахмата» Марко Тодорович откинул мяч, после чего возник конфликт с соперником, в ходе которого Рыбус схватил соперника за горло – действия обоих также обязательно наказываются желтой карточкой. Итог эпизода: желтая Тодоровичу и две желтые Рыбусу.

2. Эпизод – мяч попал в руку Юрию Журавлеву после прострела Квинси Промеса.

Принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова: когда рука идет в опору, но еще чуть не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре, то есть естественное движение игрока «Ахмата».

3. Эпизод – желтая Гиорги Шелии.

В правилах написано, что красная показывается за «серьезное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие – когда есть удар и интенсивность. В этом моменте мы видели, что после фола нападающего «Спартака» на вратаре тот упал и в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника, после чего тот упал. Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было».

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (54)
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Генрих1212
1658006944
Да было бы желание....Все можно обьяснить и перекрасить..
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ySS
1658008388
Отлично, запомним "новые" трактовки, особенно, когда "рука идет в опору") Мало кто сомневался, что все решения судьи в Грозном будут объяснены))
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эд100
1658010338
Поздравляю Друзья! Новый чемпионат со старыми отмазами. Для вменяемых всё очевидно, наши правила ДЫШЛО, куда захотел, то и вышло! Спасибо командам! Позор РФС и судейской бригаде!
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Smekaev
1658016410
За такое судейство отстранять надо навечно - ведь понятно было, что судья заряжен - судить-то он умеет! Все, лишь бы Зенит не был обойден Спартаком! Твари питерские!
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Snek
1658018257
Как уже задрало это нытьё Спартака после каждого матча...
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neim
1658020052
Ни матча Спартака без скандалов. Первая игра чемпионата, а как будто ничего не прекращалось. Почему вчерашние игры ЦСКА, Крыльев Советов, других команд, не вызывают столько "нытья", как игра Спартака ? Мне кажется, это уже карма, или клиника, как хотите, как для команды, так и для ее болельщиков, которые подстать друг другу, создали образ мучеников и следуют ему, ах какие мы бедные, нас опять засудили (обокрали). Так и хочется спросить, а играть не пробовали ? Вы ведь мужики. Впрочем о чем я, там ведь Зарема еще ничего не сказала ))).
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моэм
1658030911
С такими темпами придёт время , когда перед Спартаком будет вынуждена оправдываться не только РПЛ ,РФС , но и федерация волейбола вместе с другими ....как же они воняют !!!!
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Форвард 79
1658034217
Шелия упал, а уже потом акцентировано ударил шипами в ногу Соболева А что касается последующей опоры, то это приведет к тому что игрок по ошибке сыграв рукой в штрафной будет тут же падать и операться на эту руку. Я не болельщик Спартака, но возмущен не сколько решением судей, сколько нелепыми отмазками свыше
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Play
1658035748
А когда было, что они не выгораживали любые действия судей? Одна помойка защищает другую.
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rash1959
1658036288
Других объяснений не стоит ожидать. С первого тура такая уйня творится, дальше будет хлеще.
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