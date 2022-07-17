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В РФС объяснили спорные эпизоды из матча «Ахмат» – «Спартак»

Менеджер судей РФС Николай Иванов выступил с объяснением сомнительных эпизодов из матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«1. Эпизод – красная Мацею Рыбусу.

Сначала Рыбус задержал соперника двумя руками – это неспортивное поведение, за которое обязательно должно выноситься предупреждение. После эпизода игрок «Ахмата» Марко Тодорович откинул мяч, после чего возник конфликт с соперником, в ходе которого Рыбус схватил соперника за горло – действия обоих также обязательно наказываются желтой карточкой. Итог эпизода: желтая Тодоровичу и две желтые Рыбусу.

2. Эпизод – мяч попал в руку Юрию Журавлеву после прострела Квинси Промеса.

Принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова: когда рука идет в опору, но еще чуть не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре, то есть естественное движение игрока «Ахмата».

3. Эпизод – желтая Гиорги Шелии.

В правилах написано, что красная показывается за «серьезное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие – когда есть удар и интенсивность. В этом моменте мы видели, что после фола нападающего «Спартака» на вратаре тот упал и в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника, после чего тот упал. Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было».

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15

    эд100 52 минуты назад

    Поздравляю Друзья! Новый чемпионат со старыми отмазами. Для вменяемых всё очевидно, наши правила ДЫШЛО, куда захотел, то и вышло! Спасибо командам! Позор РФС и судейской бригаде!

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    Рейтинг: +4897

    ySS 1 час назад

    Отлично, запомним "новые" трактовки, особенно, когда "рука идет в опору")
    Мало кто сомневался, что все решения судьи в Грозном будут объяснены))

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    Рейтинг: +16477

    житель СПб 1 час назад

    Пересмотрел. А что - не так? Единственное - можно было, конечно, не удалять Рыбуса. Но я бы обратил внимание - что подзуживал там Джикия! Почему же спартаковцы про него молчат? Он не меньше виноват в этом удалении. А по Шелии - так он желтую получил. Достаточно. Я бы в том эпизоде и Дельфину желтую дал - нечего вратарей бить. Вот с рукой эпизод не показали, не могу прокоменнтировать.

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    Рейтинг: +21

    Генрих1212 1 час назад

    Да было бы желание....Все можно обьяснить и перекрасить..

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