В РФС объяснили спорные эпизоды из матча «Ахмат» – «Спартак»

Менеджер судей РФС Николай Иванов выступил с объяснением сомнительных эпизодов из матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«1. Эпизод – красная Мацею Рыбусу.

Сначала Рыбус задержал соперника двумя руками – это неспортивное поведение, за которое обязательно должно выноситься предупреждение. После эпизода игрок «Ахмата» Марко Тодорович откинул мяч, после чего возник конфликт с соперником, в ходе которого Рыбус схватил соперника за горло – действия обоих также обязательно наказываются желтой карточкой. Итог эпизода: желтая Тодоровичу и две желтые Рыбусу.

2. Эпизод – мяч попал в руку Юрию Журавлеву после прострела Квинси Промеса.

Принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова: когда рука идет в опору, но еще чуть не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре, то есть естественное движение игрока «Ахмата».

3. Эпизод – желтая Гиорги Шелии.

В правилах написано, что красная показывается за «серьезное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие – когда есть удар и интенсивность. В этом моменте мы видели, что после фола нападающего «Спартака» на вратаре тот упал и в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника, после чего тот упал. Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было».