Семин: «Хотел бы увидеть Дзюбу в «Реале»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он сейчас свободный агент.
«Где бы хотелось увидеть Дзюбу? Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале», ха-ха. Но к делу это никакого отношения не имеет. Зачем что-то говорить? Придет время, и все узнаем», – сказал Семин.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас игрок тренируется с «Рубином» из Первой лиги.
Источник: телеграм-канал Sport24