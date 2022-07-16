Семин: «Хотел бы увидеть Дзюбу в «Реале»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он сейчас свободный агент.

«Где бы хотелось увидеть Дзюбу? Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале», ха-ха. Но к делу это никакого отношения не имеет. Зачем что-то говорить? Придет время, и все узнаем», – сказал Семин.