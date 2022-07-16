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Семин: «Хотел бы увидеть Дзюбу в «Реале»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он сейчас свободный агент.

«Где бы хотелось увидеть Дзюбу? Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале», ха-ха. Но к делу это никакого отношения не имеет. Зачем что-то говорить? Придет время, и все узнаем», – сказал Семин.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас игрок тренируется с «Рубином» из Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +909

    Юрэс 11 минут назад

    Ага, РЕАЛ Гандураский!!!

    0
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    Рейтинг: +10

    pyotr6kis 16 минут назад


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    Рейтинг: +7080

    владимир миронов 1 час назад

    Ежели левой штангой в третьем тайме,то можно и посмотреть.

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    Рейтинг: +434

    кaстрюлька 1 час назад

    Судя по "ха-ха", Палыч уже дунул

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