«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». Глушаков – о ничьей с петербуржцами

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Зенита».

Подмосковная команда спасла ничью благодаря голу на 85-й минуте.

Петербуржцы впервые с 2016 года не выиграли в стартовой встрече российского чемпионата.

«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». «Химки» – темная лошадка. Нам просто хотелось их остановить, чтобы чемпионат был интересным, чтобы «Зенит» не обыгрывал всех в одни ворота.

Думаю, мы начали создавать интригу для всего чемпионата», – сказал Глушаков.