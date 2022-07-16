«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». Глушаков – о ничьей с петербуржцами

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Зенита».
- Подмосковная команда спасла ничью благодаря голу на 85-й минуте.
- Петербуржцы впервые с 2016 года не выиграли в стартовой встрече российского чемпионата.
«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». «Химки» – темная лошадка. Нам просто хотелось их остановить, чтобы чемпионат был интересным, чтобы «Зенит» не обыгрывал всех в одни ворота.
Думаю, мы начали создавать интригу для всего чемпионата», – сказал Глушаков.
Источник: «Р-Спорт»