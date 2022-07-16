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«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». Глушаков – о ничьей с петербуржцами

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Зенита».

  • Подмосковная команда спасла ничью благодаря голу на 85-й минуте.
  • Петербуржцы впервые с 2016 года не выиграли в стартовой встрече российского чемпионата.

«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». «Химки» – темная лошадка. Нам просто хотелось их остановить, чтобы чемпионат был интересным, чтобы «Зенит» не обыгрывал всех в одни ворота.

Думаю, мы начали создавать интригу для всего чемпионата», – сказал Глушаков.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3679

    Enter2006 8 минут назад

    Денис, нельзя так, ай яй яй. Боролась ВСЯ команда а не только ты!

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    Рейтинг: +1528

    fakeid 21 минуту назад

    корректно было бы сказать, что это заслуга мирзова. но глушаковское рыло так не может.

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    Рейтинг: +3781

    serppion 24 минуты назад

    Тебя там уже не было, трепло прерывательское!

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    Рейтинг: +2286

    docndoc 24 минуты назад

    Блин, первая игра, а уже пошло-поехало словоблудие...

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    Рейтинг: +1545

    Форвард 79 41 минуту назад

    Если уж он считает себя, а не всю команду прерыввтелем гегемонии Зенита, то что же тогда должен сказать Мирзов))

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    Рейтинг: +14754

    NewLife 55 минут назад

    Не боишься, что газ отключат ?

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