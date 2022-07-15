Баринов ответил на вопрос о готовности выступать за «Локомотив» до конца карьеры

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем будущем в московском клубе.

«Готов до конца карьеры быть в «Локо»? А вдруг завтра всe закончится? Не готов говорить, что на сто процентов останусь только в «Локомотиве».

Я всю жизнь мечтал уехать в Европу. Если такой возможности не будет – да, готов стать легендой клуба и играть только здесь», – сказал 25-летний футболист.