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Баринов ответил на вопрос о готовности выступать за «Локомотив» до конца карьеры

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем будущем в московском клубе.

«Готов до конца карьеры быть в «Локо»? А вдруг завтра всe закончится? Не готов говорить, что на сто процентов останусь только в «Локомотиве».

Я всю жизнь мечтал уехать в Европу. Если такой возможности не будет – да, готов стать легендой клуба и играть только здесь», – сказал 25-летний футболист.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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