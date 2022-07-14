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Гендиректор «Пари НН» – о «ПСЖ»: «Это та история, к которой нам надо стремиться»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопросы о переименовании клуба и сравнениях с «ПСЖ».

– Как появилась идея соединить названия PARI и «Нижний Новгород»?

– Обсуждали мы эту идею достаточно долго, прорабатывали все вопросы. С PARI мы работаем не первый год, это уже стратегическое партнерство.

– Как вам шутки про «ПСЖ»?

– Это та история, к которой нам надо стремиться. Все будет интересно.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Этим летом клуб сменил главного тренера, назначив Михаила Галактионова вместо Александра Кержакова.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3635

    Enter2006 16 минут назад

    Я что-то не видел новости о переименовании ПСЖ в КатарАйрСЖ. Вот именно что шутки, а точнее даже стёб над таким тупым названием как Пари НН.

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    Рейтинг: +9346

    САДЫЧОК 17 минут назад

    Этот , Гендиректор «Пари НН» мечтает , также тратить бюджетные , правда деньги , как ПСЖ !

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