Гендиректор «Пари НН» – о «ПСЖ»: «Это та история, к которой нам надо стремиться»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопросы о переименовании клуба и сравнениях с «ПСЖ».
– Как появилась идея соединить названия PARI и «Нижний Новгород»?
– Обсуждали мы эту идею достаточно долго, прорабатывали все вопросы. С PARI мы работаем не первый год, это уже стратегическое партнерство.
– Как вам шутки про «ПСЖ»?
– Это та история, к которой нам надо стремиться. Все будет интересно.
- «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
- Этим летом клуб сменил главного тренера, назначив Михаила Галактионова вместо Александра Кержакова.
Источник: «РБ Спорт»