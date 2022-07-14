Гендиректор «Пари НН» – о «ПСЖ»: «Это та история, к которой нам надо стремиться»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопросы о переименовании клуба и сравнениях с «ПСЖ».

– Как появилась идея соединить названия PARI и «Нижний Новгород»?

– Обсуждали мы эту идею достаточно долго, прорабатывали все вопросы. С PARI мы работаем не первый год, это уже стратегическое партнерство.

– Как вам шутки про «ПСЖ»?

– Это та история, к которой нам надо стремиться. Все будет интересно.