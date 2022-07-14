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Массажист Кокорина: «Тренер «Фиорентины» хвалит Сашу, но как игрок он будто не существует»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста.

«Скажу так, что разговаривал с ним позавчера, он ждал второго ПЦР-теста, сегодня должен был ехать на сборы.

По поводу травм: у Саши их не было. Последние три месяца он был в форме и готов. Это показала игра с «Наполи», но после этого сел на лавочку и его не выпускали вообще, даже на минуту.

Каждый футболист хочет играть, всем скучно сидеть на лавочке, тем более в такой команде. Тренироваться ему интересно, там хорошие игроки. То, что не играет — вопросы к тренеру, по-другому быть не может. Все говорят, что он в порядке, тренер на тренировках Сашу хвалит. Почему не играет, это уже…

Возвращение в Россию? У Кокорина еще два года контракт, он не играет, его не видит никто. Как игрок он как будто не существует. Кокорин в хорошей форме, до отпуска был в порядке, это я точно знаю, — сказал Колесников.

  • В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Матч ТВ»

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