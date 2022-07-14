Бабаев ответил на вопрос о смене владельца ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что новым ключевым акционером клуба станет инвестиционная группа «Тринфико».
«Правда, что у ЦСКА новый акционер? В процессе. Мы потом расскажем. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций.
В ближайшее время мы сообщим подробности. Это не совсем то, что у «Динамо», – сказал Бабаев.
- ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- ЦСКА занял 5-е место в прошлом сезоне РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»