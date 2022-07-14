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Бабаев ответил на вопрос о смене владельца ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что новым ключевым акционером клуба станет инвестиционная группа «Тринфико».

«Правда, что у ЦСКА новый акционер? В процессе. Мы потом расскажем. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций.

В ближайшее время мы сообщим подробности. Это не совсем то, что у «Динамо», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.
  • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошлом сезоне РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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