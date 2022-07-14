Бабаев ответил на вопрос о смене владельца ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что новым ключевым акционером клуба станет инвестиционная группа «Тринфико».

«Правда, что у ЦСКА новый акционер? В процессе. Мы потом расскажем. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций.

В ближайшее время мы сообщим подробности. Это не совсем то, что у «Динамо», – сказал Бабаев.