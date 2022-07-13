Абаскаль продолжит тренировать «Спартак», несмотря на уход Каттани

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московский клуб вслед за экс-спортивным директором Лукой Каттани.

По информации Metaratings, руководство «Спартака» сообщило испанцу, что решение Каттани не повлияет на работу тренера. Московский клуб полностью доверяет Абаскалю.