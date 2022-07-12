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«Предложения есть, но не из России». Черевченко – о будущем

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Что по моему тренерскому будущему? Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР. Пока я думаю.

В ближайшее время вернуться к работе не получится – команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе», – заявил Черевченко.

  • Тренер покинул «Химки» в феврале.
  • Клуб уволил его во второй раз за сезон. Первый был в октябре.

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Источник: Sport24

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