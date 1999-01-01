В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможной смене руководителя клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможных изменений в руководстве клуба.

«Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать новым руководителем «Спартака»? Нет, ничего подобного не планируется», – сказал Зеленов.