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В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможной смене руководителя клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможных изменений в руководстве клуба.

«Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать новым руководителем «Спартака»? Нет, ничего подобного не планируется», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
  • В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
  • Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:26
Комментарии2
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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 2 часа назад

    Зеленов: " Матыцын не планируется вместо Федуна", а кто планируется?

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    Рейтинг: +16346

    Cleaner 3 часа назад

    Матыцын? Конечно нет!

    Зарема? Конечно ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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