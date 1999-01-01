В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможной смене руководителя клуба

Зеленов: " Матыцын не планируется вместо Федуна", а кто планируется?
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможных изменений в руководстве клуба.
«Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать новым руководителем «Спартака»? Нет, ничего подобного не планируется», – сказал Зеленов.
- «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
- В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
- Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.