«Видно, что команда будет конкурентна в следующем сезоне». Дюков – о «Спартаке»

Президент РФС Александр Дюков высказался об игре «Спартака» на фоне разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
«Была равная поддержка, был зрелищный футбол, красивые голы. «Зениту» повезло чуть больше, он реализовал свои моменты.
У «Спартака» были моменты, немного не повезло. Видно, что команда будет конкурента в следующем сезоне», – сказал Дюков.
- Летом «Спартак» покинул Паоло Ваноли.
- Его сменил испанец Гильермо Абаскаль.
- В прошлом чемпионате команда финишировала на 10-м месте.
Источник: ТАСС