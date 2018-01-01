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3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

«Видно, что команда будет конкурентна в следующем сезоне». Дюков – о «Спартаке»

Президент РФС Александр Дюков высказался об игре «Спартака» на фоне разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.

«Была равная поддержка, был зрелищный футбол, красивые голы. «Зениту» повезло чуть больше, он реализовал свои моменты.

У «Спартака» были моменты, немного не повезло. Видно, что команда будет конкурента в следующем сезоне», – сказал Дюков.

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Источник: ТАСС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1754

    mahan 15 минут назад

    Видно, что при Федуне ничего хорошего не будет. Он сам не может управлять и другим не продает.

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    Рейтинг: +19342

    derrik2000 44 минуты назад

    А "в следующем сезоне", это в каком???
    В сезоне 2023-2024???
    ))))))))))))))

    0
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    Рейтинг: +27

    Александр.Т. 1 час назад

    Походу Президент РФС не Разбирается в футболе.

    0
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