«Видно, что команда будет конкурентна в следующем сезоне». Дюков – о «Спартаке»

Президент РФС Александр Дюков высказался об игре «Спартака» на фоне разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.

«Была равная поддержка, был зрелищный футбол, красивые голы. «Зениту» повезло чуть больше, он реализовал свои моменты.

У «Спартака» были моменты, немного не повезло. Видно, что команда будет конкурента в следующем сезоне», – сказал Дюков.