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  • Трахтенберг – после Суперкубка: «Я возбудился на судью Москалева. На его месте я бы выбросил свисток»

Трахтенберг – после Суперкубка: «Я возбудился на судью Москалева. На его месте я бы выбросил свисток»

10 июля 2022, 11:29
17

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг, присутствовавший накануне на матче за Суперкубок России между москвичами и «Зенитом» (0:4), оценил судейство бригады Владимира Москалева.

– Я вообще на мужчин не возбуждаюсь, честно говоря. Хотя нет. На одного мужчину я сегодня возбудился. Нет правил без исключений.

– Это кто?

– Это судья матча Москалев из футбольного города Воронежа. Если бы он был из Сыктывкара, где играют в хоккей с мячом…

– Вы про момент с пенальти на Антоне Зиньковском?

– Да. Бывают ситуации, когда ты хочешь не поставить пенальти, но нет шансов никаких не поставить. Зиньковский вообще никого не трогал, а его сбили. Судья воспользовался приемом. Он еще не родился, когда я первый раз видел этот судейский прием. Он называется «разверни игру в другую сторону и сделай невиновного человека виновником нарушения». Но для того, чтобы так сделать, нужен контракт игроков. А Зиньковский никого не коснулся. Это его сбили в штрафной. Меня пугает, что в первом официальном матче сезона при счете 3:0 арбитр в абсолютно очевидной ситуации не ставит на точку. А что было бы, если бы счет был 0:0 или 1:0 в пользу «Спартака»?

Как сказал известный сатирик Аркадий Арканов: «Если бы у него была возможность, он бы мяч сам в ворота руками забросил». И я вот думаю: кто больше виноват – судья Москалев или тот, кто ему дал в руки свисток. Я думаю, что все-таки второй человек. Еще один момент. Мы много и сильно переживаем из-за неудач наших команд на европейской арене. «Зениту» надо выше ставить планку, так как она местечковая. Поздравляю их с победой! Для них главное обыграть «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я не хочу по уровню сравнивать чемпионат России с чемпионатом Мальты, но там тоже есть свой чемпион.

В Европе судейство совершенно другое. Там не будет Москалева и людей из бригады VAR, которые при счете 5:0 испугаются поставить пенальти. Думаю, в этом сезоне после такого начала нас ждет немало подобных ситуаций, если мы не разберемся с сегодняшней. Поэтому я бы на месте арбитра Москалева сегодня выбросил свисток.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Москалев Владимир
Комментарии (17)
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Vitaga
1657442294
еще один идиот. такие пенальти ставят лишь в исключительных случаях - купленные судьи. не было там нарушения
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Беспонтий
1657443621
странно было бы если бы дракула спартака епенбаум выдвинул другую подоплеку происшедшего дайте ему номерок москалёва пусть тряхнёт стариной
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sined1951
1657449020
Надоели эти бывшие спартаковские идиоты. Команда стабильно не играет уже какой год и это их волнует мало.Все время выдумывают оправдания.
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nik55
1657458396
в задницу его судье---пусть свистит
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