Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Трахтенберг – после Суперкубка: «Я возбудился на судью Москалева. На его месте я бы выбросил свисток»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг, присутствовавший накануне на матче за Суперкубок России между москвичами и «Зенитом» (0:4), оценил судейство бригады Владимира Москалева.

– Я вообще на мужчин не возбуждаюсь, честно говоря. Хотя нет. На одного мужчину я сегодня возбудился. Нет правил без исключений.

– Это кто?

– Это судья матча Москалев из футбольного города Воронежа. Если бы он был из Сыктывкара, где играют в хоккей с мячом…

– Вы про момент с пенальти на Антоне Зиньковском?

– Да. Бывают ситуации, когда ты хочешь не поставить пенальти, но нет шансов никаких не поставить. Зиньковский вообще никого не трогал, а его сбили. Судья воспользовался приемом. Он еще не родился, когда я первый раз видел этот судейский прием. Он называется «разверни игру в другую сторону и сделай невиновного человека виновником нарушения». Но для того, чтобы так сделать, нужен контракт игроков. А Зиньковский никого не коснулся. Это его сбили в штрафной. Меня пугает, что в первом официальном матче сезона при счете 3:0 арбитр в абсолютно очевидной ситуации не ставит на точку. А что было бы, если бы счет был 0:0 или 1:0 в пользу «Спартака»?

Как сказал известный сатирик Аркадий Арканов: «Если бы у него была возможность, он бы мяч сам в ворота руками забросил». И я вот думаю: кто больше виноват – судья Москалев или тот, кто ему дал в руки свисток. Я думаю, что все-таки второй человек. Еще один момент. Мы много и сильно переживаем из-за неудач наших команд на европейской арене. «Зениту» надо выше ставить планку, так как она местечковая. Поздравляю их с победой! Для них главное обыграть «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я не хочу по уровню сравнивать чемпионат России с чемпионатом Мальты, но там тоже есть свой чемпион.

В Европе судейство совершенно другое. Там не будет Москалева и людей из бригады VAR, которые при счете 5:0 испугаются поставить пенальти. Думаю, в этом сезоне после такого начала нас ждет немало подобных ситуаций, если мы не разберемся с сегодняшней. Поэтому я бы на месте арбитра Москалева сегодня выбросил свисток.

Новости по теме
Бакаев пообещал игрокам «Зенита» «проставиться» в честь победы над «Спартаком»
Мостовой: «Будем орать, чтобы за победу над «Спартаком» дали побольше премиальные» 1
Игроки «Зенита» сделали чемпионский коридор Бакаеву после разгрома «Спартака»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:29
Комментарии11
...
  • ...
    Рейтинг: +387

    кaстрюлька 10 минут назад

    Трахтенберг - это фамилия или планы на вечер ?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +764

    Suvorov51 16 минут назад

    Ну тут с вами я не соглашусь, дело в том, что проплата судей уже прошла, а это значит не надо выбрасывать свисток, ведь у него семья, а деньги там не малые, а что касается гейропы, то и бомжам понятно, что там делать нечего, это просто ****** к гейропейцам, посмотреть на их транссексуалов ведь тоже интересно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16255

    Cleaner 44 минуты назад

    Зенит вчера ТРАХТЕНБЕРГнул Спартака со счетом 4:0...)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3826

    Беспонтий 1 час назад

    странно было бы если бы
    дракула спартака епенбаум выдвинул другую подоплеку происшедшего

    дайте ему номерок москалёва
    пусть тряхнёт стариной

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16255

    Cleaner 1 час назад

    Ну да, конечно, это СУДЬЯ ВИНОВАТ, что Спартак проиграл с разгромным счетом!!! У Спартака всегда виноват кто то на стороне, а не КРИВЫЕ НОГИ игроков самого Спартака...(

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8529

    R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

    Заметь, это сказал не клуб, а бывший представитель пресс-атташе. Но тебе надо насрать на Спартак. Отсюда вывод какой? Что ты серун.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16255

    Cleaner > R_a_i_n 43 минуты назад

    Из Вашего комментария вывод только один - спартачи не только играть, они даже выводов делать не могут. Ржу ни могу...)))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1563

    22 raza chemp > Cleaner 35 минут назад

    Ты свою логику сначала найди в своем глупом высере. Причем тут разгром и не поставленный очевидный пенальии? Если команда разгромно проигрывает не надо ставить пенальти? Так получается по твоей тупой логике?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8529

    R_a_i_n > Cleaner 30 минут назад

    Будешь ржать, смотри не усрись!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1734

    Vitaga 1 час назад

    еще один идиот. такие пенальти ставят лишь в исключительных случаях - купленные судьи. не было там нарушения

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11167

    Алексей З > Vitaga 1 час назад

    Вратарь врезается в игрока , который успевает прокинуть мяч мимо голкипера. Что это если не фол ?
    Трахтенберг возмущается ( как и все спартачи) не победой Зенита , а самим фактом ошибки при счёте 0:3.
    Спартак не должен был забивать , такая установка у арбитра ? Только и всего.
    Про исключительные случаи может говорить , только идиот.
    В правилах футбола не прописаны исключительные случаи.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11