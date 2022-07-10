Медведев: «Если давать пенальти на Зиньковском, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев согласен с судьей Владимиром Москалевым, который в матче за Суперкубок России не поставил пенальти в пользу «Спартака» за контакт с полузащитником Антоном Зиньковским.

«Если из-за этого давать пенальти, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки. Это не пенальти», – сказал Медведев.