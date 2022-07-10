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Медведев: «Если давать пенальти на Зиньковском, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев согласен с судьей Владимиром Москалевым, который в матче за Суперкубок России не поставил пенальти в пользу «Спартака» за контакт с полузащитником Антоном Зиньковским.

«Если из-за этого давать пенальти, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки. Это не пенальти», – сказал Медведев.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +19330

    derrik2000 34 минуты назад

    Посмотрим, как будешь кликушествовать, когда в точно такой же ситуации в пользу Зенита пенальти не поставят.
    Хотя, откровенно говоря, сегодняшний прос.ё.р был вполне по тому состоянию, в каком именно сейчас, 10.07.2022 г., находятся обе команды.

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