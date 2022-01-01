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Федотов: «Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» ошибочно не дали право пробить пенальти во втором тайме матча за Суперкубок России против «Зенита».

«59-я минута.

Ошибается Владимир Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Антона Зиньковского.

Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК», – считает Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Комментарии25
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    Рейтинг: +1401

    fakeid 12 минут назад

    до чего же он тупое рыло. опущен и вышвырнут с позором из судейского корпуса, теперь проводит глубокую аналитику на ютубе и в ттелеграме, глядя в телевизор. и ему виднее, чем москалёву на поле и карасёву на варе. и вечно нужно найти какое-то Г - иначе его читать никто будет. такая вот гнида редкостная. желаю ему спиться.

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    Рейтинг: +1272

    вальтер79 36 минут назад

    федотов то в своем репертуаре судья любитель )))

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    Рейтинг: +16

    BVG4 38 минут назад

    Уверен - если бы ту пенку арбитр назначил, итоговый счет был бы 6:4 в пользу Спартака!

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    Рейтинг: +32179

    VVM1964 53 минуты назад

    50 на 50 - нам такие не дают (((

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    Рейтинг: +5737

    Давид59 1 час назад

    Я, конечно, могу ошибаться, но момент с пенальти не такой однозначный. Что Зиньковский толкал Чистякова в спину - это тоже было. Судья как раз и дал фол Зиньковскому.

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    Рейтинг: +16506

    paracetamol 1 час назад

    Заткнулся бы бывш...!

    2
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    Рейтинг: +11553

    Вомбат 1 час назад

    Да, это был очередной привоз от Одоевского, который, напомню, в каждой игре хоть раз да привозит. Счет должен был быть 4:1 в пользу носителей зла. Но даже назначь судья этот пенальти, битвы добра и зла все равно не получилось бы. Какие-то вялые были сегодня носители добра. Похоже, что все свое добро они растеряли по дороге, и до логова носителей зла не донесли. Хотя клятвенно обещали. Впрочем, носителям добра простительно нарушать обещания. Они же все равно никогда их не выполняют.

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    Рейтинг: +32179

    VVM1964 > Вомбат 50 минут назад

    Ну уж если совсем объективно то 3:1 , 4 - го быть не должно было быть - глупый гол .

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    Рейтинг: +12002

    ВетеR 1 час назад

    сбитый летчик Федотов, опять пёрнул ))

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    Рейтинг: +7217

    Томик 1 час назад

    И да, Федотов, ЭТО НЕ ОШИБКА! Характеризовать надо четко такую работу судьи.

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    Рейтинг: +7217

    Томик 1 час назад

    Эти говнари не могут ни одного матча у себя на поле провести, чтобы судили по футбольным правилам.

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