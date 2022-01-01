Федотов: «Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

до чего же он тупое рыло. опущен и вышвырнут с позором из судейского корпуса, теперь проводит глубокую аналитику на ютубе и в ттелеграме, глядя в телевизор. и ему виднее, чем москалёву на поле и карасёву на варе. и вечно нужно найти какое-то Г - иначе его читать никто будет. такая вот гнида редкостная. желаю ему спиться.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» ошибочно не дали право пробить пенальти во втором тайме матча за Суперкубок России против «Зенита».
«59-я минута.
Ошибается Владимир Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Антона Зиньковского.
Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК», – считает Федотов.
- Матч проходит на «Газпром Арене».
- Судья на VAR – Сергей Карасев.
- На момент описываемого эпизода «Спартак» уступал 0:3.