Федотов: «Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» ошибочно не дали право пробить пенальти во втором тайме матча за Суперкубок России против «Зенита».
«59-я минута.
Ошибается Владимир Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Антона Зиньковского.
Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК», – считает Федотов.
- Матч проходит на «Газпром Арене».
- Судья на VAR – Сергей Карасев.
- На момент описываемого эпизода «Спартак» уступал 0:3.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова