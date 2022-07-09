Федотов: «Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» ошибочно не дали право пробить пенальти во втором тайме матча за Суперкубок России против «Зенита».

«59-я минута.

Ошибается Владимир Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Антона Зиньковского.

Правильное решение: 11-метровый удар и ЖК», – считает Федотов.