Мележиков: «Спартак» не будет гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно»

"Если у них (у «Зенита» – прим. «Бомбардира») бюджет в два-три раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно."
А кто вам мешает зарабатывать больше, чем у Зенита? Кто вам мешал быть на месте Миллера? Мозгов не хватило?
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскрыл стратегический план клуба.
«Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно. Если у них (у «Зенита» – прим. «Бомбардира») бюджет в два-три раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно.
Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен», – сказал Мележиков.
- Функционер уже несколько лет работает в «Спартаке».
- При Мележикове «Спартак» выиграл Кубок России.
- В матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:4.