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Мележиков: «Спартак» не будет гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскрыл стратегический план клуба.

«Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно. Если у них (у «Зенита» – прим. «Бомбардира») бюджет в два-три раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно.

Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен», – сказал Мележиков.

  • Функционер уже несколько лет работает в «Спартаке».
  • При Мележикове «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:4.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +19801

    Аvenger 8 минут назад

    "Если у них (у «Зенита» – прим. «Бомбардира») бюджет в два-три раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно."

    А кто вам мешает зарабатывать больше, чем у Зенита? Кто вам мешал быть на месте Миллера? Мозгов не хватило?

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    Рейтинг: +19330

    derrik2000 36 минут назад

    Всё новые и новые отмазки придумывает свора Федуна и бешеной башкирки.
    Скоро договорятся до того, что, мол, будем зарабатывать тем, что неизвестных игрочишек покупать, а потом их продавать задорого.
    В Зенит или Динамо.
    )))))))))))))))
    Где башкирка таких фуфлогонов откопала, большой-большой секрет.

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    Рейтинг: +16381

    житель СПб 1 час назад

    Опять 25! А то Спартак не денежный мешок! И никаких 2-3 раз нет в разнице доходов клубов. А вот сумбурное расходование средств - в Спартаке есть. Как признавали те же спартаковцы (например, Мостовой) много покупок, не дававших положительного результата. Что не удивительно! Если принимает решение по этим вопросам человек, недавно окончивший футбольную школу в Испании. И если тренеры меняются по 2 раза в год. Вот в чем проблема Спартака!

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