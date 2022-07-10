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  • Мележиков: «Спартак» не будет гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно»

Мележиков: «Спартак» не будет гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно»

10 июля 2022, 00:15
22

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскрыл стратегический план клуба.

«Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно. Если у них (у «Зенита» – прим. «Бомбардира») бюджет в два-три раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно.

Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен», – сказал Мележиков.

  • Функционер уже несколько лет работает в «Спартаке».
  • При Мележикове «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:4.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (22)
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житель СПб
1657401652
Опять 25! А то Спартак не денежный мешок! И никаких 2-3 раз нет в разнице доходов клубов. А вот сумбурное расходование средств - в Спартаке есть. Как признавали те же спартаковцы (например, Мостовой) много покупок, не дававших положительного результата. Что не удивительно! Если принимает решение по этим вопросам человек, недавно окончивший футбольную школу в Испании. И если тренеры меняются по 2 раза в год. Вот в чем проблема Спартака!
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derrik2000
1657404081
Всё новые и новые отмазки придумывает свора Федуна и бешеной башкирки. Скоро договорятся до того, что, мол, будем зарабатывать тем, что неизвестных игрочишек покупать, а потом их продавать задорого. В Зенит или Динамо. ))))))))))))))) Где башкирка таких фуфлогонов откопала, большой-большой секрет.
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O-kolesov
1657418520
1-й этап - вылет в ФНЛ
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alefreddy
1657432156
средненькие игроки не могут обыграть более дорогих.За то лозунгов до игры тот же Зобнин
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Александр.Т.
1657433744
Кто мешал Спартаку купить Сергеева этих двух новичков Зенита с сочи, они не дорого обошлись,кто мешал Спартаку удердать Бакаева, кто сейчас мешает купить Алогарова с уфы(лучшего бомбардира прошлооо сезона)если спатак берет в основном шлак из европы, и удерживает таких слабых игрокоа платя огромную зарплату типа Кутепова,Зобнина,Рассказова.вся беда Спатака,это руководство,менеджмен и скауты, что теперь у них состав стал слаб.Тоде самое можно сказать про Цска как сменилось руководство,пошли бредовые покупки типа заболотного
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SLADE2019
1657435807
Честно сказать, противно читать высказывания руководителей нашего (все еще, несмотря ни на что) клуба. Как вы усиливаете команду видит вся страна. Не пора ли в рот воды вам всем набрать и хотя бы не раздражать болельщиков. Правы те, кто пишет, что у Спартака денежный мешок не на столько меньше, насколько огромная разница в классе футболистов (я про Зенит). Тот факт, что в клубе не собираются создавать новую защитную линию, уже говорит о потрясающе низком уровне руководства. Ни Джикии, Ни Чернову не место в центре обороны Спартака.
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paracetamol
1657436735
Федуну надо было переводить бабло в Россию, как ВВП сказал. И почему его Зарема не предупредила? А сейчас, конечно, придется экономить!
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