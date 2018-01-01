Абаскаль: «С этим составом «Спартак» может добиться многого»

Нынешний состав слабее прошлогоднего так что иллюзий не строю (((
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил перед матчем за Суперкубок России против «Зенита».
«Мы не можем говорить об ожиданиях. У нас есть только амбиции. Мы должны показать максимум. «Спартак» играет на стадионе соперника – это тоже должно стать для нас мотивацией.
Состав? Я доволен командой, у нас отличный коллектив. С этим составом мы можем добиться многого», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».
- Абаскаль пришел из «Базеля».
- Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве.
- «Спартак» в мае выиграл Кубок России.