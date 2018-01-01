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Абаскаль: «С этим составом «Спартак» может добиться многого»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил перед матчем за Суперкубок России против «Зенита».

«Мы не можем говорить об ожиданиях. У нас есть только амбиции. Мы должны показать максимум. «Спартак» играет на стадионе соперника – это тоже должно стать для нас мотивацией.

Состав? Я доволен командой, у нас отличный коллектив. С этим составом мы можем добиться многого», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

  • Абаскаль пришел из «Базеля».
  • Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по Москве.
  • «Спартак» в мае выиграл Кубок России.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +32175

    VVM1964 28 минут назад

    Нынешний состав слабее прошлогоднего так что иллюзий не строю (((

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