Абаскаль: «С этим составом «Спартак» может добиться многого»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил перед матчем за Суперкубок России против «Зенита».

«Мы не можем говорить об ожиданиях. У нас есть только амбиции. Мы должны показать максимум. «Спартак» играет на стадионе соперника – это тоже должно стать для нас мотивацией.

Состав? Я доволен командой, у нас отличный коллектив. С этим составом мы можем добиться многого», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».