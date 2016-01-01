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Тихонов: «Бердыев извинился перед Федуном? Только сильные люди могут так сделать»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал извинения Курбана Бердыева перед владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Курбан Бердыев – сильный тренер. Разные ходили слухи, как и почему он не возглавил «Спартак». Но он нашел в себе силы извиниться. Только сильные люди могут так сделать.

С Бердыевым у «Спартака» могли быть результаты лучше? Давайте не приравнивать «Спартак» к Бердыеву. Был Массимо Каррера. Был Дмитрий Аленичев. Убрали Аленичева и Каррера выиграл чемпионство. А пришел бы Бердыев… И кто знает, было бы это чемпионство?» – сказал Тихонов.

  • Бердыев в 2016 году в последний момент отказался прийти в «Спартак».
  • После отказа Федун назвал тренера «мудаком».
  • «Спартак» вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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