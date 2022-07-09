Тихонов: «Бердыев извинился перед Федуном? Только сильные люди могут так сделать»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал извинения Курбана Бердыева перед владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Курбан Бердыев – сильный тренер. Разные ходили слухи, как и почему он не возглавил «Спартак». Но он нашел в себе силы извиниться. Только сильные люди могут так сделать.

С Бердыевым у «Спартака» могли быть результаты лучше? Давайте не приравнивать «Спартак» к Бердыеву. Был Массимо Каррера. Был Дмитрий Аленичев. Убрали Аленичева и Каррера выиграл чемпионство. А пришел бы Бердыев… И кто знает, было бы это чемпионство?» – сказал Тихонов.