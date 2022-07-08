Бердыев: «Я жалею, что не возглавил «Спартак». Хочу принести извинения Федуну»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал, почему отказал «Спартаку» в 2016 году.
«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня в «Спартак», мы с ним по рукам ударили. Потом одна история произошла, которую я бы не хотел озвучивать. И я принял неправильное решение.
Весь тренерский штаб уговаривал меня перейти в «Спартак». Потом я чувствовал, что поступил не по совести. Я жалею, что не возглавил «Спартак», – заявил Бердыев.
- После отказа Федун назвал тренера «мудаком».
- «Спартак» вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера.
- Под руководством итальянца команда стала чемпионом в 2017 году.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»