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    Егоров: «В 2016 году Федун давал Бердыеву неограниченные полномочия в «Спартаке». После отказа тренера Федун написал ему смс: «Мудак»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что в 2016 году «Спартак» был готов предоставить тренеру Курбану Бердыеву неограниченные полномочия. Специалист отказался.

    «Когда «Спартак» последний раз звал Бердыева (2016 год – прим. «Бомбардира»), история напоминала «Сказку о рыбаке и рыбке». Курбану Бекиевичу сказали: «Ты будешь царем. Ты приводишь своих людей, ты будешь вести трансферы». Тренер сказал: «Да, но нет».

    Как писали коллеги из «БИЗНЕС Online», Леонид Федун после этого отправил Бердыеву смску с одним словом: «Мудак». Федун позволил бы Бердыеву делать в клубе что угодно», – сообщил инсайдер.

    • Бердыев сейчас находится без работы.
    • В 2016 году «Спартак» возглавил Массимо Каррера и выиграл РПЛ.
    • Сейчас москвичи в таблице идут седьмыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4266

      Добрый Бобер 5 минут назад

      Грёбаный Т9...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1655

      Genz 14 минут назад

      Бекиевич ,молодец. Не продал свиньям за гнусную валюту свою честь . В свинарник идут ангажированные сволочи

      -1
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      Рейтинг: +3796

      Hektor 84 18 минут назад

      А теперь оказался никому не нужен и сидит без работы

      3
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      Рейтинг: +3963

      Борат 22 минуты назад

      ну что сказать тут про федуна ? если тоже одним словом, то - СВИНЬЯ !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +153

      Хейтер Аларм > Борат 11 минут назад

      Я бы сказал по другому - ХРЯК... Гы-гы

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