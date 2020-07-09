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  • Егоров: «В 2016 году Федун давал Бердыеву неограниченные полномочия в «Спартаке». После отказа тренера Федун написал ему смс: «Мудак»

Егоров: «В 2016 году Федун давал Бердыеву неограниченные полномочия в «Спартаке». После отказа тренера Федун написал ему смс: «Мудак»

9 июля 2020, 16:35
15

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что в 2016 году «Спартак» был готов предоставить тренеру Курбану Бердыеву неограниченные полномочия. Специалист отказался.

«Когда «Спартак» последний раз звал Бердыева (2016 год – прим. «Бомбардира»), история напоминала «Сказку о рыбаке и рыбке». Курбану Бекиевичу сказали: «Ты будешь царем. Ты приводишь своих людей, ты будешь вести трансферы». Тренер сказал: «Да, но нет».

Как писали коллеги из «БИЗНЕС Online», Леонид Федун после этого отправил Бердыеву смску с одним словом: «Мудак». Федун позволил бы Бердыеву делать в клубе что угодно», – сообщил инсайдер.

  • Бердыев сейчас находится без работы.
  • В 2016 году «Спартак» возглавил Массимо Каррера и выиграл РПЛ.
  • Сейчас москвичи в таблице идут седьмыми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (15)
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Hektor 84
1594302081
А теперь оказался никому не нужен и сидит без работы
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Добрый Бобер
1594302852
Грёбаный Т9...
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морозз
1594304144
Охарактеризовал статус Бердыева и вынес приговор! Эх Курбан, теперь сиди в своём Мухосранске и кусай себя за тюбитейку!
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dim29
1594304563
Как я сразу не догадался,источник-бомбардир. Он ему эту смс отправил после того как узнал,что от него он поехал на переговоры в локомотив!!! Бердыев хотел и рыбку съесть и ....,в итоге оба клуба его послали. Свой предмет надо хотя-бы знать,прежде чем в новость выкладывать,а не желтухой заниматься.
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DOCTOR PENALTY
1594305266
Никогда и никому Федун не даст такие полномочия.
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кошмарик
1594306902
Бикеич оказался прав... а в смс-ке, словом мудак, Федун просто представился.. но это и так все знают..
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САДЫЧОК
1594307294
Вырвано из контекста ! Наверняка , мудак из за чего то другого !
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ilichkadr
1594308059
Интересно, откуда коллеги из «БИЗНЕС Online» узнали про смску Федуна?Лёня всем рассказывает, что и кому он шлёт? Завтра Егоров заявит, что его не правильно поняли. Ох, уж эти псевдожурналюги. Главное на кого-нибудь свалить...............
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subbotaspartak
1594309707
Мудак - это обращение по казахски?
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zigbert
1594392138
Вот когда услышим причину отказа от самого Бердыева, будет более правдиво.
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