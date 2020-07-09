Егоров: «В 2016 году Федун давал Бердыеву неограниченные полномочия в «Спартаке». После отказа тренера Федун написал ему смс: «Мудак»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что в 2016 году «Спартак» был готов предоставить тренеру Курбану Бердыеву неограниченные полномочия. Специалист отказался.

«Когда «Спартак» последний раз звал Бердыева (2016 год – прим. «Бомбардира»), история напоминала «Сказку о рыбаке и рыбке». Курбану Бекиевичу сказали: «Ты будешь царем. Ты приводишь своих людей, ты будешь вести трансферы». Тренер сказал: «Да, но нет».

Как писали коллеги из «БИЗНЕС Online», Леонид Федун после этого отправил Бердыеву смску с одним словом: «Мудак». Федун позволил бы Бердыеву делать в клубе что угодно», – сообщил инсайдер.