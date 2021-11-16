ФИФА хочет транслировать происходящее в раздевалках во время ЧМ-2022

Если произошла небольшая задержка, - то всё, сближение уже было.
В раздевалках сборных, участвующих в чемпионате мира в Катаре, могут установить камеры видеонаблюдения.
ФИФА хочет транслировать то, что там происходит, чтобы сблизить футболистов и зрителей.
Кадры из раздевалок собираются показывать в прямом эфире или с небольшой задержкой.
Окончательное решение на этот счет должны принять в ноябре.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.