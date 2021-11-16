ФИФА хочет транслировать происходящее в раздевалках во время ЧМ-2022

В раздевалках сборных, участвующих в чемпионате мира в Катаре, могут установить камеры видеонаблюдения.

ФИФА хочет транслировать то, что там происходит, чтобы сблизить футболистов и зрителей.

Кадры из раздевалок собираются показывать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

Окончательное решение на этот счет должны принять в ноябре.