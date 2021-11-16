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ФИФА хочет транслировать происходящее в раздевалках во время ЧМ-2022

В раздевалках сборных, участвующих в чемпионате мира в Катаре, могут установить камеры видеонаблюдения.

ФИФА хочет транслировать то, что там происходит, чтобы сблизить футболистов и зрителей.

Кадры из раздевалок собираются показывать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

Окончательное решение на этот счет должны принять в ноябре.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1933

    DMитрий 1 час назад

    Если произошла небольшая задержка, - то всё, сближение уже было.

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    Рейтинг: +1075

    jek718875 1 час назад

    Увидели бы Дзюппу с Азмункой

    0
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    Рейтинг: +10785

    alex1951 1 час назад

    Жаль России там не будет....
    Вот там бы услышали богатство русскага языка...))))
    Одним словом бы обошлись....)))
    Кино + 18.....

    0
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    ...
    Рейтинг: +643

    Fju-2 > alex1951 1 час назад

    От Евсеева уже слышали))

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    Рейтинг: +993

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Фифа-- пустая, легкомысленная женщина.

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    Рейтинг: +16223

    Cleaner 1 час назад

    А ФИФА хочет транслировать происходящее в душевых или в туалетах во время ЧМ-2022???

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