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«Манчестер Юнайтед» не включил Роналду в список игроков на сбор в Таиланд

Как и ожидалось, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит тур в Таиланд. Его не включили в список игроков на поездку.

Клуб согласился дать португальцу дополнительное время на решение личных и семейных проблем, сообщал инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Роналду тренируется в Португалии.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
  • Форвард пропустил уже 4 дня сборов «Юнайтед», сославшись на семейные обстоятельства.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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