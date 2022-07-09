«Манчестер Юнайтед» не включил Роналду в список игроков на сбор в Таиланд

Как и ожидалось, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит тур в Таиланд. Его не включили в список игроков на поездку.
Клуб согласился дать португальцу дополнительное время на решение личных и семейных проблем, сообщал инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас Роналду тренируется в Португалии.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
- Форвард пропустил уже 4 дня сборов «Юнайтед», сославшись на семейные обстоятельства.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»