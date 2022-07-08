«МЮ» хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца. У клуба нет денег на нового топ-форварда

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что нападающий Криштиану Роналду останется в команде еще на один сезон.
Сейчас у клуба нет возможности купить нового топ-форварда, поэтому португальца будут убеждать отработать контракт до конца.
Не исключено, что ситуация с Роналду повлияет на будущее Антони Марсьяля, которому могут дать очередной шанс проявить себя.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Он не полетит с командой на предсезонный тур в Таиланд.
Источник: твиттер Джеймса Робсона