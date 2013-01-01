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«МЮ» хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца. У клуба нет денег на нового топ-форварда

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что нападающий Криштиану Роналду останется в команде еще на один сезон.

Сейчас у клуба нет возможности купить нового топ-форварда, поэтому португальца будут убеждать отработать контракт до конца.

Не исключено, что ситуация с Роналду повлияет на будущее Антони Марсьяля, которому могут дать очередной шанс проявить себя.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Он не полетит с командой на предсезонный тур в Таиланд.

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Источник: твиттер Джеймса Робсона

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Сегодня, 15:41
Комментарии4
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    Рейтинг: +14239

    Fusballer 1 час назад

    Есть топ-форвард Дзюба, свободный агент. И денег не много просит по сравнению с другими топами.

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    Рейтинг: +4758

    Красногорск_Фан 1 час назад

    То есть сначала заявили что он не нужен , а теперь он должен отработать до конца и еще "гореть энтузиазмом". Учитывая что деньги по контакту он получит и полируя лавку и не сильно напрягаясь все чего добились - демотивировали. Менеджмент 80-го уровня

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    Рейтинг: +1988

    LOKOfanatik19 > Красногорск_Фан 1 час назад

    Делать выводы из СМИ такое себе, если тебе не сливают инфу прям с тренерского штаба МЮ конечно.

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    Рейтинг: +4758

    Красногорск_Фан > LOKOfanatik19 52 минуты назад

    Ну так то 80% новостей на сайте из СМИ. Что толку заходить-читать если не доверяем. Голые факты это на флэшскор по итогам матча

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