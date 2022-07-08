«МЮ» хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца. У клуба нет денег на нового топ-форварда

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что нападающий Криштиану Роналду останется в команде еще на один сезон.

Сейчас у клуба нет возможности купить нового топ-форварда, поэтому португальца будут убеждать отработать контракт до конца.

Не исключено, что ситуация с Роналду повлияет на будущее Антони Марсьяля, которому могут дать очередной шанс проявить себя.