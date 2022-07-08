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  • Сборная России может сыграть на ЧМ-2022: «Достаточно положительного решения CAS»

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022: «Достаточно положительного решения CAS»

8 июля 2022, 10:53
15

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий РФС в суде с ФИФА и УЕФА в Лозанне, заявил, что сборная России может сыграть в финальной части ЧМ-2022.

– В идеальном мире Россия еще может выступить в финальном этапе ЧМ-2022, который начнется в ноябре. Для этого достаточно положительного решения CAS без мотивировочной части. То есть просто вердикта, кто выиграл.

Не исключаю, что 11 июля суд выслушает доводы сторон по иску российских клубов к УЕФА и вынесет решение уже на следующей неделе. Аналогий между клубами и сборными очень много, юридически случаи похожи.

— Насколько сильны аргументы российской стороны, учитывая, что в спортивном праве нет пункта, позволяющего отстранять целые страны?

— Как юрист, представляющий РФС, считаю нашу позицию намного более сильной. Но анонсировать что-либо не готов, поскольку результат может оказаться противоположным.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (15)
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Axe111
1657267537
АХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХХХХАХХХ
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3meeeD
1657267801
У вас опечатка.там нолик вместо единички стоит
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серега кашин
1657268559
не будет такого решения,это противоречит мировой политике
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ВетеR
1657276929
надежды юношей питают ))
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odessakmv
1657325146
Ха-ха, три раза... наброс ... на вентилятор
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житель СПб
1657347020
Ну что... Враги России здесь, воспользовавшись поводом, себя четко обозначили. Но, действительно, никакой идеальной ситуации быть не может в принципе по одной простой причине: вместо кого будет играть сборная России?
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alex1951
1657349615
И опять же ..лишь бы ляпнуть...засветиться. Сам то ,,юрист,, в это верит? На Х. народ заводить, умерла ,так умерла...
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SLADE2019
1657350782
Мужику ничего другого не остается. Не скажет же он обратного. Другое дело, что в случае отрицательного результата, получается он всех за нос водил.
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nemolod
1657356943
Все уже давно решено,так что никакого "может сыграть" не получится! В лучшем случае РФС получит определенную компенсацию,но это будет равносильно милостыне!
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Александр.Т.
1657359483
Хорошая у этого юриста фантазия,что Россия попадёт на чм2022, что клубы в еврокубки,уже идут и прошли несколько игр еврокубков в новом сезоне,это уже не олин клуб с России игоать в этом сезоне не будет,и так же сборная,так как участниу стран уже полный список и лишних мест нету
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