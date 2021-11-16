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Сборная России может сыграть на ЧМ-2022: «Достаточно положительного решения CAS»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий РФС в суде с ФИФА и УЕФА в Лозанне, заявил, что сборная России может сыграть в финальной части ЧМ-2022.

– В идеальном мире Россия еще может выступить в финальном этапе ЧМ-2022, который начнется в ноябре. Для этого достаточно положительного решения CAS без мотивировочной части. То есть просто вердикта, кто выиграл.

Не исключаю, что 11 июля суд выслушает доводы сторон по иску российских клубов к УЕФА и вынесет решение уже на следующей неделе. Аналогий между клубами и сборными очень много, юридически случаи похожи.

— Насколько сильны аргументы российской стороны, учитывая, что в спортивном праве нет пункта, позволяющего отстранять целые страны?

— Как юрист, представляющий РФС, считаю нашу позицию намного более сильной. Но анонсировать что-либо не готов, поскольку результат может оказаться противоположным.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: «Матч ТВ»

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