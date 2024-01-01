Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Лапорта подтвердил, что «Барса» сделала предложение «Баварии» по Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб сделал предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски.

«Мы сделали предложение по Левандовски и ждем ответ от «Баварии». Посмотрим, будет ли он положительным.

Хочу поблагодарить игрока за усилия, которые он прикладывает, чтобы перейти в «Барселону». «Бавария» оценивает предложение, ждем ответ», – сказал Лапорта.

  • «Барселона» предложила за Левандовски 40 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • У Левандовски остался год контракта с «Баварией».

Новости по теме
«Бавария» не видит на рынке замену Левандовски. Он хочет уйти 6
Левандовски – Хави во время отдыха: «Очень хочу с вами поработать» 3
«Барселона» купит до 6 футболистов за 200 миллионов (Mundo Deportivo)
Источник: Bayern & Germany

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:25
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11