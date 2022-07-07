Лапорта подтвердил, что «Барса» сделала предложение «Баварии» по Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб сделал предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски.
«Мы сделали предложение по Левандовски и ждем ответ от «Баварии». Посмотрим, будет ли он положительным.
Хочу поблагодарить игрока за усилия, которые он прикладывает, чтобы перейти в «Барселону». «Бавария» оценивает предложение, ждем ответ», – сказал Лапорта.
- «Барселона» предложила за Левандовски 40 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- У Левандовски остался год контракта с «Баварией».
Источник: Bayern & Germany