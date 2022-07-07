Лапорта подтвердил, что «Барса» сделала предложение «Баварии» по Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб сделал предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски.

«Мы сделали предложение по Левандовски и ждем ответ от «Баварии». Посмотрим, будет ли он положительным.

Хочу поблагодарить игрока за усилия, которые он прикладывает, чтобы перейти в «Барселону». «Бавария» оценивает предложение, ждем ответ», – сказал Лапорта.