Президент «Торпедо» отреагировал на новость о готовности платить Кокорину 800 тысяч в год

Президент «Торпедо» Денис Маслов резко отреагировал на информацию о том, что клуб готов платить форварду «Фиорентины» 800 тысяч евро в год.

«А сколько просит Кокорин? Для понимания — с кем мы ведeм переговоры.

Мы предлагаем 800 тысяч евро? Это 52 миллиона рублей в год и более 4 миллионов рублей в месяц Кокорину? В «Торпедо»?!

Так а что вы от меня хотите, звоните туда, кто дал такую информацию. Спросите: есть ли у них 4 миллиона в месяц на Кокорина? Ещe можно спросить: откуда взяли такую информацию? Пошлют меня или звонить пытаться?» — сказал Маслов.