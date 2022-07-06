Президент «Торпедо» отреагировал на новость о готовности платить Кокорину 800 тысяч в год

Президент «Торпедо» Денис Маслов резко отреагировал на информацию о том, что клуб готов платить форварду «Фиорентины» 800 тысяч евро в год.
«А сколько просит Кокорин? Для понимания — с кем мы ведeм переговоры.
Мы предлагаем 800 тысяч евро? Это 52 миллиона рублей в год и более 4 миллионов рублей в месяц Кокорину? В «Торпедо»?!
Так а что вы от меня хотите, звоните туда, кто дал такую информацию. Спросите: есть ли у них 4 миллиона в месяц на Кокорина? Ещe можно спросить: откуда взяли такую информацию? Пошлют меня или звонить пытаться?» — сказал Маслов.
- Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
- Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»