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Президент «Торпедо» отреагировал на новость о готовности платить Кокорину 800 тысяч в год

Президент «Торпедо» Денис Маслов резко отреагировал на информацию о том, что клуб готов платить форварду «Фиорентины» 800 тысяч евро в год.

«А сколько просит Кокорин? Для понимания — с кем мы ведeм переговоры.

Мы предлагаем 800 тысяч евро? Это 52 миллиона рублей в год и более 4 миллионов рублей в месяц Кокорину? В «Торпедо»?!

Так а что вы от меня хотите, звоните туда, кто дал такую информацию. Спросите: есть ли у них 4 миллиона в месяц на Кокорина? Ещe можно спросить: откуда взяли такую информацию? Пошлют меня или звонить пытаться?» — сказал Маслов.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:51
Комментарии6
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    Рейтинг: +14217

    Fusballer 19 минут назад

    800 тысяч рублей в год и то много.

    1
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    Рейтинг: +25060

    vladimir-7 19 минут назад

    Санёк не поддавайся на провокацию, если Фиорентина хочет расторгнуть договор,
    то пусть платит неустойку за 2 года, а также удочки с леской, тулуп, валенки, еще
    СТУЛ и самое необходимое для рыбалки.

    0
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    Рейтинг: +123

    Аден 40 минут назад

    парадокс, но в РПЛ за деньгами, это надо к бомжам обращаться.

    0
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    Рейтинг: +2583

    BlackMurder 52 минуты назад

    Вы его купите, а потом на завод отправьте

    0
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    Рейтинг: +1063

    jek718875 > BlackMurder 47 минут назад

    Табуретки делать

    2
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    Рейтинг: +25060

    vladimir-7 > jek718875 27 минут назад

    ...на мебельную фабрику тогда уж

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