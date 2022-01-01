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Гендиректор «Зенита» заявил, что Родригао проходит медосмотр в Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал переход защитника «Сочи» Родригао в клуб из Петербурга.

«Родригао уже в Петербурге, проходит углубленное медицинское обследование. Думаю, что завтра уже будет тренироваться», – сказал Медведев.

  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 4 миллионов евро, а контракт будет подписан по схеме «3+1».
  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего Родригао.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    Лицом_на_клаве 5 минут назад

    Защитники крепкие Зениту нужны. Ещё бы воротчика найти классного.

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    Рейтинг: +6623

    Semenycch 32 минуты назад

    Очень нужен приличный центральный защитник.

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