Гендиректор «Зенита» заявил, что Родригао проходит медосмотр в Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал переход защитника «Сочи» Родригао в клуб из Петербурга.
«Родригао уже в Петербурге, проходит углубленное медицинское обследование. Думаю, что завтра уже будет тренироваться», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 4 миллионов евро, а контракт будет подписан по схеме «3+1».
- Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего Родригао.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: ТАСС