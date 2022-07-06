Гендиректор «Зенита» заявил, что Родригао проходит медосмотр в Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал переход защитника «Сочи» Родригао в клуб из Петербурга.

«Родригао уже в Петербурге, проходит углубленное медицинское обследование. Думаю, что завтра уже будет тренироваться», – сказал Медведев.