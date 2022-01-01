В «Зените» раскрыли срок контракта с Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил новые подробности перехода центрального защитника «Сочи» Родригао.

«Родригао на 99,9% в «Зените». Он уже едет в Петербург. Контракт по системе «3+1», – сказал Медведев.

Сообщалось, что сумма сделки составит около 4 миллионов евро.