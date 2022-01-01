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В «Зените» раскрыли срок контракта с Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил новые подробности перехода центрального защитника «Сочи» Родригао.

«Родригао на 99,9% в «Зените». Он уже едет в Петербург. Контракт по системе «3+1», – сказал Медведев.

Сообщалось, что сумма сделки составит около 4 миллионов евро.

  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего бразильца.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Рыночная стоимость Родригао – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +112

    Аден 1 час назад

    родригао добро пожаловать в колхоз, ха-ха

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    Рейтинг: +1314

    fakeid > Аден 36 минут назад

    лучше в колхоз, чем в свинарник, как абасраль. ахаха. гы-гы-гы!

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    Рейтинг: +112

    Аден > fakeid 28 минут назад

    так на бЗденит же сделали абасраль, ха-ха
    Так, что не просто колхоз, а колхоз-бомжатник. ха-ха

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