«Манчестер Юнайтед» собирается подписать пять новичков в июле

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на текущий месяц.
Клуб намерен до конца июля подписать пять новичков:
- Тайрел Маласья («Фейеноорд») – левый защитник;
- Лисандро Мартинес («Аякс») – центральный защитник;
- Френки де Йонг («Барселона») – центральный полузащитник;
- Кристиан Эриксен (свободный агент) – атакующий полузащитник;
- Антони («Аякс») – правый вингер.
Также «МЮ» ищет нового вратаря вместо ушедшего в аренду Дина Хендерсона и изучает варианты усиления атаки на случай продажи Криштиану Роналду.
Источник: Manchester Evening News