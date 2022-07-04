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«Манчестер Юнайтед» собирается подписать пять новичков в июле

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на текущий месяц.

Клуб намерен до конца июля подписать пять новичков:

  • Тайрел Маласья («Фейеноорд») – левый защитник;
  • Лисандро Мартинес («Аякс») – центральный защитник;
  • Френки де Йонг («Барселона») – центральный полузащитник;
  • Кристиан Эриксен (свободный агент) – атакующий полузащитник;
  • Антони («Аякс») – правый вингер.

Также «МЮ» ищет нового вратаря вместо ушедшего в аренду Дина Хендерсона и изучает варианты усиления атаки на случай продажи Криштиану Роналду.

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Источник: Manchester Evening News

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04.07.2022 22:11
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