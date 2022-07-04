«Манчестер Юнайтед» собирается подписать пять новичков в июле

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на текущий месяц.

Клуб намерен до конца июля подписать пять новичков:

Также «МЮ» ищет нового вратаря вместо ушедшего в аренду Дина Хендерсона и изучает варианты усиления атаки на случай продажи Криштиану Роналду.