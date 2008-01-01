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Жирков рассказал, как играл за колбасу и яйца

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, как в молодости приходилось выступать за еду.

«В тамбовском «Спартаке» нам не запрещали пинать за колхозы. Я влился в команду из поселка Мордово. За победы давали еду. Колбасу там, яйца… В том сезоне дошли до финала первенства района. До последней минуты сливали 0:1. А потом я два забил. Мне хлопал весь стадион. Классно было», – сказал Жирков.

  • 38-летний игрок сейчас без клуба.
  • Последним клубом Жиркова были «Химки».
  • Жирков выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА, брал бронзу Евро-2008.

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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10768

    alex1951 36 минут назад

    Жирков,смени фамилиё.Возьми Худенков.
    С такой житухой повторится,,дежавю,,)))
    Жирные времена прошли....

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