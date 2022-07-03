Жирков рассказал, как играл за колбасу и яйца

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, как в молодости приходилось выступать за еду.
«В тамбовском «Спартаке» нам не запрещали пинать за колхозы. Я влился в команду из поселка Мордово. За победы давали еду. Колбасу там, яйца… В том сезоне дошли до финала первенства района. До последней минуты сливали 0:1. А потом я два забил. Мне хлопал весь стадион. Классно было», – сказал Жирков.
- 38-летний игрок сейчас без клуба.
- Последним клубом Жиркова были «Химки».
- Жирков выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА, брал бронзу Евро-2008.
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»