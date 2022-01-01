Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

«Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом». Газзаев – о новом тренере «Локомотива»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на то, что «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

«Не вижу как такового смысла долго высказываться о назначении сомнительных тренеров, о которых впервые слышу.

Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом, в Европе наших людей вообще ни во что не ставят, и европейцев назначают», – сказал Газзаев.

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.

Новости по теме
«Продолжение немецкой оккупации «Локомотива». Наумов – о назначении Циннбауэра 1
Хохлов раскритиковал «Локо» за назначение Циннбауэра новым тренером 1
Семин отреагировал на назначение Циннбауэра главным тренером «Локомотива» 1
Источник: «РБК Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:50
Комментарии11
...
  • ...
    Рейтинг: +1174

    Taps 32 минуты назад

    В московских клубах на первом месте бабки.
    Футбол похеру ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    НикКин 33 минуты назад

    Да в России сам футбол уже вызывает очень большие сомнение )

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25026

    vladimir-7 1 час назад

    Локомотив вступил в соревнование со спартаком по назначению неизвестных
    никому гл.тренеров. Будем наблюдать за экспериментальными испытаниями
    с их командами.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25026

    vladimir-7 1 час назад

    Наши клубы берегут российских тренеров на черный день и не видят, что давно наступила черная ночь.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +220

    ALEXMAN888 2 часа назад

    А, лучше не было? Офигенные команды в карьере тренера.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16097

    Cleaner 2 часа назад

    Клуб принадлежит СОБСТВЕННИКАМ. А они что хотят, то и делают. Хотят тренера-немца, значит так и будет. А нравится это Газзаеву или нет, всем по барабану.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9282

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Газзаев , у них есть тренерская школа , одна из лучших , в мире !
    А , сомнительным является назначение Гаранина и Галактионова !

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +732

    Suvorov51 > САДЫЧОК 58 минут назад

    Они все прошли школу В.Лабоновского, их учили по его изданиям, а наши Чудаки на одну букву лезут по очереди лизнуть гейропу

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +363

    Феникс 28 > Suvorov51 50 минут назад

    школу В.Лабоновского====Хто такой Лабоновский ? Про Лобановского знаю, а этого нет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10751

    alex1951 3 часа назад

    У России денех нетту...
    Оттого и приходится покупать секонд-хэнд....
    в лучшем случае outlet))))),а главное - что немец!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2052

    kvm 3 часа назад

    гав-гав

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11