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  • «Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом». Газзаев – о новом тренере «Локомотива»

«Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом». Газзаев – о новом тренере «Локомотива»

2 июля 2022, 08:50
11

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на то, что «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

«Не вижу как такового смысла долго высказываться о назначении сомнительных тренеров, о которых впервые слышу.

Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом, в Европе наших людей вообще ни во что не ставят, и европейцев назначают», – сказал Газзаев.

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Газзаев Валерий Циннбауэр Йозеф
Комментарии (11)
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kvm
1656743932
гав-гав
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alex1951
1656744306
У России денех нетту... Оттого и приходится покупать секонд-хэнд.... в лучшем случае outlet))))),а главное - что немец!
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САДЫЧОК
1656747535
Газзаев , у них есть тренерская школа , одна из лучших , в мире ! А , сомнительным является назначение Гаранина и Галактионова !
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ALEXMAN888
1656747971
А, лучше не было? Офигенные команды в карьере тренера.
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vladimir-7
1656748686
Наши клубы берегут российских тренеров на черный день и не видят, что давно наступила черная ночь.
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vladimir-7
1656750872
Локомотив вступил в соревнование со спартаком по назначению неизвестных никому гл.тренеров. Будем наблюдать за экспериментальными испытаниями с их командами.
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НикКин
1656753482
Да в России сам футбол уже вызывает очень большие сомнение )
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Taps
1656753558
В московских клубах на первом месте бабки. Футбол похеру ...
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Из Твери Леха
1656757281
так-то оно так. но и у нас уже нет тренеров нормальных. березы что ль тренера?
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Vratarь
1656763559
Футбол - лицо общества, лицо экономики (банально, и всё же). А на важном производстве, при словах: "иностранный инвестор", "европейский топ-менеджмент" и пр., не начинается ли повышенное слюноотделение?
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