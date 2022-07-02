«Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом». Газзаев – о новом тренере «Локомотива»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на то, что «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

«Не вижу как такового смысла долго высказываться о назначении сомнительных тренеров, о которых впервые слышу.

Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом, в Европе наших людей вообще ни во что не ставят, и европейцев назначают», – сказал Газзаев.