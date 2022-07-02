«Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом». Газзаев – о новом тренере «Локомотива»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на то, что «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.
«Не вижу как такового смысла долго высказываться о назначении сомнительных тренеров, о которых впервые слышу.
Сомнительное назначение. Издеваются над нашим футболом, в Европе наших людей вообще ни во что не ставят, и европейцев назначают», – сказал Газзаев.
- До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
- Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.
Источник: «РБК Спорт»