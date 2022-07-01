Талалаев: «Краснодар» – это наша «Барселона»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высоко отозвался о «Краснодаре» и работе его академии.

– Академию «Краснодара» называют лучшей в России. По тому же Уткину видно, что он прошел эту школу?

– Конечно! Кроме молодых чеченских футболистов мы всегда стараемся брать игроков из других сильных школ и академий. Если таких игроков хорошо подготовить функционально, направить тактически, то их прогресс очень заметен.

Тоже самое можно сказать о Ненахове, Карапузове, Коновалове. Все на виду в Премьер-лиге.

– Кстати, «Краснодар» после весеннего отъезда восьмерых иностранцев одновременно силами резерва поднялся с восьмого на четвертое место! Это пример другим клубам по работе со своими воспитанниками?

– Не надо «Краснодар» ни с кем сравнивать! В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле – молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть.

«Краснодар» – наша «Барселона». Как и «Крылья Советов, за которые выступает много воспитанников «Чертаново», где команды школы и основной состав объединяет один стиль.

– Это хорошо?

– Да. Понимание требований может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе. Но надо учитывать реалии – большинство российских клубов не такие, часто разница в стиле основной команды и резервной очень заметна.

Стремиться к тому, что делает «Краснодар» надо, но сегодня это повторить на уровне Премьер-лиги невозможно.