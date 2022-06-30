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  • В «Спартаке» не исключили провокации от солиста «Ленинграда» Шнурова перед Суперкубком

В «Спартаке» не исключили провокации от солиста «Ленинграда» Шнурова перед Суперкубком

30 июня 2022, 12:44
21

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о музыкальной программе, предшествующей матчу за Суперкубок России против «Зенита».

– Сегодня стало известно, что развлекательную программу Суперкубка дополнит снова певица Максим. Как вам такая программа: Максим и «Ленинград»?

– Главная программа будет на футбольном поле, а что там и кто будет петь, это болельщики оценят. Я не сомневался, что там будет «Ленинград», что «Зенит» не упустит этого шанса. Молодцы.

– Провокации будут со стороны Сергея Шнурова в адрес «Спартака» и его болельщиков, как считаете?

– Возможно.

  • Матч состоится 9 июля в 19:00 мск.
  • Место проведения – «Газпром Арена», Санкт-Петербург.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (21)
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Dguffin
1656582959
Провокацию от журнашлюста вижу тут я.
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ilichkadr
1656583345
Вот тебя Димон, Шнур и спровоцирует. Серёга не только солист «Ленинграда», но и владелец компании RTVI. Так что будь спокоен, праздник будет по-взрослому!!
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Беспонтий
1656584056
шнур самодостаточная личность настолько одарённая что вся его наигранная психосоматика никогда не позволит ему перейти границу дозволенного свыше человек стоящий на двух стульях да ещё и на шпагате не разменяется на мелочи типа футбольного матча
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neim
1656584071
Спартак цепляется за любую возможность оправдать ещё не состоявшееся поражение. А по сему оно будет, поскольку ссать ещё до игры означает заведомо проигранный матч.
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neim
1656584114
" ... Я не сомневался, что там будет «Ленинград», что «Зенит» не упустить этого шанса... " Конечно не "упустить". Так же как и певица Максим, тоже может не "упустить" ))).
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acor94
1656585224
Билеты раскупили за 40 минут. Еле успел взять... Ждём огня!
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neim
1656585647
В Спартаке уже скоро самих себя бояться будут, не говоря уже о провокациях.
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вальтер79
1656586525
надо было еще буланову и группу бивни пригласить а да еще и князя из киша чтоб окончательно сломать психику спартачам )))))))))
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alp
1656592294
да ну вряд ли шнур будет опускатся до уровня заремы
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Garrincha58
1656593172
везде им чудятся заговоры провокации сходите уже к психологу
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