В «Спартаке» не исключили провокации от солиста «Ленинграда» Шнурова перед Суперкубком

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о музыкальной программе, предшествующей матчу за Суперкубок России против «Зенита».

– Сегодня стало известно, что развлекательную программу Суперкубка дополнит снова певица Максим. Как вам такая программа: Максим и «Ленинград»?

– Главная программа будет на футбольном поле, а что там и кто будет петь, это болельщики оценят. Я не сомневался, что там будет «Ленинград», что «Зенит» не упустит этого шанса. Молодцы.

– Провокации будут со стороны Сергея Шнурова в адрес «Спартака» и его болельщиков, как считаете?

– Возможно.

Матч состоится 9 июля в 19:00 мск.

Место проведения – «Газпром Арена», Санкт-Петербург.

«Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное