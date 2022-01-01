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В «Спартаке» не исключили провокации от солиста «Ленинграда» Шнурова перед Суперкубком

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о музыкальной программе, предшествующей матчу за Суперкубок России против «Зенита».

– Сегодня стало известно, что развлекательную программу Суперкубка дополнит снова певица Максим. Как вам такая программа: Максим и «Ленинград»?

– Главная программа будет на футбольном поле, а что там и кто будет петь, это болельщики оценят. Я не сомневался, что там будет «Ленинград», что «Зенит» не упустит этого шанса. Молодцы.

– Провокации будут со стороны Сергея Шнурова в адрес «Спартака» и его болельщиков, как считаете?

– Возможно.

  • Матч состоится 9 июля в 19:00 мск.
  • Место проведения – «Газпром Арена», Санкт-Петербург.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:44
Комментарии25
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    Рейтинг: +10340

    alp 2 минуты назад

    да ну вряд ли шнур будет опускатся до уровня заремы

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    Рейтинг: +607

    чаппай 16 минут назад

    Надеюсь, шнур получит порцию свиста в свой адрес. Путинская шл.юха

    0
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    Рейтинг: +741

    Suvorov51 33 минуты назад

    Так еще не пел и не чудил, что вы так настроены, ну пусть проблееет про бомжатник, он же болела этой команды, а что там будут гундосить ради ПРОМКВАСА, все это не должно волновать Великий футбольный клуб Спартак, просто пока будет идти запах вонючей помойки надеть маски, как во времена пандемии

    0
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    Рейтинг: +1259

    вальтер79 1 час назад

    надо было еще буланову и группу бивни пригласить а да еще и князя из киша чтоб окончательно сломать психику спартачам )))))))))

    0
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    Рейтинг: +10340

    alp > вальтер79 3 минуты назад

    да ну раз пошла такая пьянка, пусь уж тогда пневмослон споет какую нибудь композицию!

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    Рейтинг: +1094

    fakeid 1 час назад

    шнур теперь официальная гнида, после подлого клипа про невзорова. мне жаль, что я когда-то слушал этих упырей.

    3
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    Рейтинг: +5973

    Добрый Бобер > fakeid 1 час назад

    Это точно!

    1
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    Рейтинг: +46

    Бомжи - гомосеки 1 час назад

    3.14дарасики уже все приготовили - мюллеру и дюку свистуны со свистком и флажками "доставят уждовольствие" в прямом и переносном смысле, отрабатывая смс-ки с гонорарами... алкаш в трениках с коленками провоняет про их зинку в микрофон под фанеру, шлюшка Чердак будет восхвалять бомжей на бомж-тв, радуясь, что сытно поужинает за их счет...
    гомосятня будет радоваться... а вся страна увидит весь фарс и снова увидит гниль футбольной системы...

    0
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    Рейтинг: +4764

    neim 1 час назад

    В Спартаке уже скоро самих себя бояться будут, не говоря уже о провокациях.

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    Рейтинг: +2845

    acor94 2 часа назад

    Билеты раскупили за 40 минут. Еле успел взять... Ждём огня!

    1
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    Рейтинг: +16067

    Cleaner 2 часа назад

    Шнур не спартаковец, он провокациями заниматься не будет...

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    Рейтинг: +62

    Аден 2 часа назад

    да этот торчубас может каку нить хню отмочить.

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