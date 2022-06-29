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«Рома» не сыграет с «Барселоной» за Кубок Гампера из-за давления президента «ПСЖ»

В Италии сообщили причину, почему «Рома» внезапно отказалась играть с «Барселоной» за выставочный Кубок Гампера.

Дело в том, что на римлян надавил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Он попросил Дэна Фридкина, владельца «Ромы» и своего друга, отказаться от матча с «Барселоной».

Причина давления Аль-Хелаифи заключается в следующем. Он помимо «ПСЖ» возглавляет Ассоциацию европейских клубов (ЕСА), которая конфликтует с «Барселоной» как с инициатором создания Суперлиги. ЕСА против новой лиги.

  • «Барселона» может потребовать с «Ромы» компенсацию ущерба за отмену матча.
  • Официальная причина отказа «Ромы» – изменение календаря предсезонной подготовки.
  • «Рому» возглавляет Жозе Моуринью, который раньше работал в «Барселоне».

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Источник: Corriere dello Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2843

    acor94 4 минуты назад

    боже, вы это видите?)))

    «Рому» возглавляет Жозе Моуринью, который раньше работал в «Барселоне».

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    Рейтинг: +1297

    Artemka444 33 минуты назад

    Рома просто подства!!!

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