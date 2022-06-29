«Это же круто!». Канделаки выступила в защиту Fan ID

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не видит проблемы оформить индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID) для прохода на стадион.

«Почитала я своих критиков по теме Fan ID — электронной карты болельщика.

Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали?

И я вот подумала: есть же паспорт и загранпаспорт. Их надо получать в МФЦ. И приходить лично. Без паспорта ни визу не оформить, ни улететь/уехать даже по России, ни права получить, ни алкоголь купить, наконец.

В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Государство сделало всe, чтобы это было удобно.

И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов?

Стать частью более безопасной атмосферы на стадионе для всех — это же круто!» – написала Канделаки.

В Екатеринбурге Fan ID заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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