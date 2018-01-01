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«Это же круто!». Канделаки выступила в защиту Fan ID

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не видит проблемы оформить индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID) для прохода на стадион.

«Почитала я своих критиков по теме Fan ID — электронной карты болельщика.

Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали?

И я вот подумала: есть же паспорт и загранпаспорт. Их надо получать в МФЦ. И приходить лично. Без паспорта ни визу не оформить, ни улететь/уехать даже по России, ни права получить, ни алкоголь купить, наконец.

В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Государство сделало всe, чтобы это было удобно.

И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов?

Стать частью более безопасной атмосферы на стадионе для всех — это же круто!» – написала Канделаки.

  • В Екатеринбурге Fan ID заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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Сегодня, 17:30
Комментарии14
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    Рейтинг: +3500

    Иван Петров 1986 5 минут назад

    Алкоголь купить это круто. А не было бы этих конделак, было бы еще круче.

    0
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    Рейтинг: +1297

    Artemka444 31 минуту назад

    Вот мне ещё интресно а этот fan ID распрононяется на родственников футболистов и знаменитостей и так далее по списку!!!

    0
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    Рейтинг: +5708

    GoldPlayFIFARus9 34 минуты назад

    Я и без Fan Id чувствовал себя в безопасности. Сделайте fan id на семейные сектора, чтобы мы туда не проникли))

    0
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    Рейтинг: +1297

    Artemka444 34 минуты назад

    Про безопасность бред полнейший,как было так и будет на стадионах!!!
    Жаль тока что теперь нельзя обычным туристам попасть на футбол!!!

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    Рейтинг: +5708

    GoldPlayFIFARus9 47 минут назад

    «FAN ID - убийство футбола! И плевок на мнение народа!»

    Итак, сегодня на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации появился раздел "вопросы и ответы" касательно фан-айди (или "карты болельщика").

    Там описаны преимущества данной карты, например, вы получаете ПРАВО ПРОХОДА на матч, а ещё теперь там будет безопасно, а ещё теперь это будет не просто пластиковая карта, а целый подраздел на Госуслугах и туда можно будет привязать билет, аккредитацию и абонемент. О, побегу оформлять скорее, какие же крутые преимущества!

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    Рейтинг: +5708

    GoldPlayFIFARus9 > GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

    Как оформить её?

    Всё очень просто: либо вы через Госуслуги отправляете анкету и потом идёте в МФЦ для верификации личности, либо сразу идёте в МФЦ. Мне нравится, обожаю ходить в МФЦ — спасибо за ещё один повод.

    Как иностранцу получить фан-айди?

    Сперва ему нужно зарегистрироваться в Госуслугах и далее по пути выше. Вот теперь появится прекрасная возможность пообщаться с иностранцами в очереди в МФЦ — спасибо и за это.

    А ещё Вам нужно будет купить билет, а потом в личном кабинете на Госуслугах его добавить. Иначе не пустят на стадион.
    А ещё если Вы вдруг не смогли пойти на стадион, то Вы не можете просто отдать билетик, Вам нужно будет перезначить владельца билета, иначе его не пустят на стадион.

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    Рейтинг: +5708

    GoldPlayFIFARus9 > GoldPlayFIFARus9 45 минут назад

    А ещё для входа на стадион Вам нужно будет показать QR-код из кабинета Госуслуг, иначе Вас не пустят на стадион.

    Итак, подытожим:
    если с 4 июля Вы решили сходить на захватывающий футбол на стадионах Сочи, Ростова, Урала, Крыльев Советов или Нижнего Новгорода (и с декабря на стадионах остальных клубов РПЛ), то Вам нужно:
    а) иметь аккаунт в Госуслугах;
    б) сбегать в МФЦ;
    в) получить фан-айди*;
    г) купить билет на матч и привязать к личному аккаунту Госуслуг;
    д) прийти, наконец, на стадион с QR-кодом, отстояв ещё одну очередь (ведь сперва будет проверка кода, потом традиционный шмон, потом проход по билету — теперь к двум очередям добавится третья).

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    Рейтинг: +5708

    GoldPlayFIFARus9 > GoldPlayFIFARus9 44 минуты назад

    * — при условии, что Вам не откажут в оформлении, а формулировочка по отказу там очень интересная, что-то из серии "нам кажется, что Вы можете нарушить правила"

    Как Вам? По-моему — это лютая *****! С самого начала внесения этого законопроекта было понятно, что власть обосралась. Но они решили действовать до конца и это показывает их слабость, невозможность признать собственные ошибки. Ведь фан-айди не даёт ничего, кроме ещё бОльших неудобств для похода на стадион — и это понимают и озвучивают все - и футбольные клубы, и болельщики, но властьимущие продолжают нелепо рекламировать и внедрять своё дерьмо.

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    Рейтинг: +5708

    GoldPlayFIFARus9 > GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

    Я обожаю русский футбол, и фан-айди не даёт мне им наслаждаться. Призываю всех присоединиться к бойкоту фанатских движений и не оформлять эту *****.

    НАМ НЕ НУЖЕН FAN ID!

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    Рейтинг: +1046

    fakeid 1 час назад

    издохни в канаве, мразь.

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    Рейтинг: +442

    Vratarь 1 час назад

    Так себе аргументы. Смешала белое с мягким. При чём тут паспорт, который требуется везде и всю жизнь, и несколько походов в год на стадион? При чём тут ЧМ и обычные игры, на ЧМ ID именно и выполняла роль паспорта и визы, и сделано-то это было именно для людей из-за границы (а мы до кучи были)?? Так при чём тут обычный поход на стадион, который до 18го года и так был безопасен и опасен ровно так же, как и сейчас, Тина, дорогая? "Почитала я своих критиков..." - не читала ты их ещё, а сама с собою беседовала.

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    Рейтинг: +6544

    ALeX-161-rus > Vratarь 33 минуты назад

    Согласен.
    Живу в Ростове. Двое детей. Три-пять раз в год выбирались всей семьей на стадион,прекрасно проводили вечер. И ничего жизни моей семьи не угрожало.
    Теперь же я должен потратить свой выходной,чтобы ОФОРМИТЬ ПРАВО КУПИТЬ БИЛЕТЫ. Просто бред. И кстати,даже наличие фан айди не помогло с перекупами билетов во время чм-18,система однако. Напоминает,как братков из 90-х легазовали и в Госдуму,посадили официально "работать"

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    Рейтинг: +10802

    Алексей З 1 час назад

    Эта власть дала ей мужа, должности и безбедное существование. Ну как она должна относится к законам придуманным этой властью ?
    Бомбардир , вы подставляете её под "удар" своих посетителей.

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    Рейтинг: +32140

    VVM1964 > Алексей З 6 минут назад

    Есть не мало не бедных людей, но не заискивающих перед властью, имеющих своё мнение и не боящихся их высказывать .... впрочем надо признать, что они всё же в подавляющем меньшинстве к сожалению (((

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