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«Это же круто!». Канделаки выступила в защиту Fan ID

29 июня 2022, 17:30
20

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не видит проблемы оформить индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID) для прохода на стадион.

«Почитала я своих критиков по теме Fan ID — электронной карты болельщика.

Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали?

И я вот подумала: есть же паспорт и загранпаспорт. Их надо получать в МФЦ. И приходить лично. Без паспорта ни визу не оформить, ни улететь/уехать даже по России, ни права получить, ни алкоголь купить, наконец.

В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Государство сделало всe, чтобы это было удобно.

И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов?

Стать частью более безопасной атмосферы на стадионе для всех — это же круто!» – написала Канделаки.

  • В Екатеринбурге Fan ID заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (20)
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Vratarь
1656514475
Так себе аргументы. Смешала белое с мягким. При чём тут паспорт, который требуется везде и всю жизнь, и несколько походов в год на стадион? При чём тут ЧМ и обычные игры, на ЧМ ID именно и выполняла роль паспорта и визы, и сделано-то это было именно для людей из-за границы (а мы до кучи были)?? Так при чём тут обычный поход на стадион, который до 18го года и так был безопасен и опасен ровно так же, как и сейчас, Тина, дорогая? "Почитала я своих критиков..." - не читала ты их ещё, а сама с собою беседовала.
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Artemka444
1656516467
Про безопасность бред полнейший,как было так и будет на стадионах!!! Жаль тока что теперь нельзя обычным туристам попасть на футбол!!!
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GoldPlayFIFARus9
1656516478
Я и без Fan Id чувствовал себя в безопасности. Сделайте fan id на семейные сектора, чтобы мы туда не проникли))
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Artemka444
1656516687
Вот мне ещё интресно а этот fan ID распрононяется на родственников футболистов и знаменитостей и так далее по списку!!!
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Иван Петров 1986
1656518253
Алкоголь купить это круто. А не было бы этих конделак, было бы еще круче.
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Vitaga
1656519526
красивая женщина... образованная... интеллектуальная... но дура. бывает и так
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ВасяК
1656522773
Ну есть же паспорт, что этого мало???
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zarsm
1656524445
Конченая. Ей до недавнего времени футбол вообще не тарахтел, какое право она имеет открывать свой грязный рот об этом
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BRAZILES
1656527329
Тина ты ******** ---несможет попасть простой человек из глубинки на футбол в москве который хотел бы посмотреть на своих любимцев воочию проезжая через москву на отдых или вообще
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Ziklop
1656536653
за такие гонорары что хапаешь, любую пои.бен.ь поддержишь.
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