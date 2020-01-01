Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?

Иван выбрал номер в «Зените» и определился с именем на футболке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался новом вратаре петербуржцев Иване.

«В «Зените» у него на футболке будет написано «Иван». Он возьмет первый номер: под ним он играл в «Коринтиансе», у нас он сейчас свободен», – сказал Медведев.

  • Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.
  • В обратном направлении проследует Юри Алберто.
  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Рэпер Баста откроет матч ЦСКА – «Зенит»
Кержаков думал о завершении карьеры летом: «Повлиял звонок Медведева» 1
Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:53
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +17014

    Garrincha58 7 минут назад

    просидит Ваня№1 на лавке год получит лям и отвалит домой

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16443

    paracetamol 1 час назад

    Зачем набрали этих дешевок?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16180

    ilichkadr > paracetamol 1 час назад

    Похоже, что зарплату Алберто разделили на двоих, иначе смысла в аренде нет никакого.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11