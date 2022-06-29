Иван выбрал номер в «Зените» и определился с именем на футболке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался новом вратаре петербуржцев Иване.

«В «Зените» у него на футболке будет написано «Иван». Он возьмет первый номер: под ним он играл в «Коринтиансе», у нас он сейчас свободен», – сказал Медведев.

Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.

В обратном направлении проследует Юри Алберто.

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

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